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21ноября
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сегодня, 09:49 5

Павел Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp

Павел Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp
Фото: pixabay.com

Создатель мессенджера Telegram и социальной сети «Вконтакте» Павел Дуров призвал пользователей удалить приложение WhatsApp со своих устройств из-за обнаруженных в нем многочисленных уязвимостей в сфере безопасности. Они якобы позволяют хакерам и правительственным спецслужбам получить доступ к данным пользователей.

«В мае я предсказал, что уязвимости в WhatsApp будут продолжать выявляться, а серьезные проблемы в области безопасности будут следовать одна за другой, как было раньше», – написал Дуров в сообщении, размещенном в его канале в Telegram.

Он уточнил, что на этой неделе в WhatsApp была обнаружена очередная уязвимость, которая позволяет хакерам и правительственным спецслужбам получить доступ к личным данным пользователей. Дуров отметил, что потенциальная опасность грозит не только информации, которая передается непосредственно через WhatsApp, но и всем данным, хранящимся на устройстве, где установлено приложение. Оно, по его словам, «постоянно используется злоумышленниками» в качестве «троянского коня», чтобы шпионским образом получать доступ к фотографиям и сообщениям, которые хранятся не в WhatsApp.

Как подчеркнул Дуров, он сомневается, что программисты WhatsApp, принадлежащего компании Facebook, по недосмотру оставляли в приложении уязвимости, позволяющие шпионить за пользователями.

«Крайне маловероятно, что кто-либо может случайно и на регулярной основе допускать серьезные ошибки в сфере безопасности, которые так удобно использовать для слежки», – пишет создатель Telegram. По версии Дурова, наивно полагать, что политика WhatsApp может измениться. «Если вы против того, что все ваши фотографии и сообщения станут однажды общедоступны, вам следует удалить WhatsApp со своего телефона», – заявил он.

Как пишет ТАСС, в мае газета Financial Times сообщила, что неизвестные злоумышленники устанавливали шпионское программное обеспечение на мобильные телефоны, используя функцию звонков в WhatsApp. В сентябре агентство Блумберг информировало о том, что власти США и Великобритании подписали соглашение, согласно которому базирующиеся в Соединенных Штатах соцсети и платформы, включая Facebook и WhatsApp, будут обязаны передавать британским правоохранительным органам личные данные пользователей при соответствующих запросах.

В минувший понедельник газета The Independent сообщила, что разработчики WhatsApp признали наличие в приложении очередной уязвимости, благодаря которой хакеры могли получить доступ к сообщениям пользователей, отправив им вредоносный видеофайл.

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#технологии

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Комментарии
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  • Paster

    Paster
    3 часа назад

    Любой мессенджер - мониторится спецслужбами, даже Пашкина телега.

  • Strat

    Strat
    3 часа назад

    Телеграмм в первую очередь...

  • Allgemeine

    Allgemeine
    2 часа назад

    PasterЛюбой мессенджер - мониторится спецслужбами, даже Пашкина телега.


    Пашина телега, если надо - сама как миленькая выдаст нужную информацию спецслужбам, даже мониторить ничего не надо будет.

  • Илья1380

    Илья1380
    2 часа назад

    Ну Павлику покривляться надо. Типа "он не такой" )))) Именно такой. И сольёт все коды и доступы кому надо. И сильно уламывать не надо.Припугнули только, что обратно в Россию локализируют этого гражданина мира. И тут же вопросы к Телеграмму у спецслужб США пропали.

  • Фефелов Иван

    Фефелов Иван
    2 часа назад

    "Ничего личного, только бизнес!" наверное упёрся, динамики нет, а она нужна для выживания компании. Да, пять лет назад, просто для наглядности. Думается мне, что ситуация такая же по сути.

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