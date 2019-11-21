Красивые номера можно будет приобретать через Госуслуги: обзор прессы

Почему юной эко-активистке Грете Тунберг не вручили Международную премию мира; сколько лет исполнилось Гарику Сукачеву; что хочет сделать Путин с реальными доходами граждан. Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Об этом пишут все

Из «Российской газеты» можно узнать о том, почему юной эко-активистке Грете Тунберг не вручили Международную премию мира (правда, детскую). Между прочим – 100 тысяч евро. Не вручили просто потому, что она на церемонию вручения не приехала. Но не это главное в газете. Главное – материал об участии президента страны В. Путина в форуме «Россия зовёт!». Помимо всего прочего, президент призвал повысить реальные доходы граждан. Кого конкретно призвал, к сожалению не указывается. Получается, всех участников форума. А со всех потом не спросишь. Но это уже лирика.

Также в номере

А еще рекомендую прочесть интервью с Гариком Сукачевым – легендарному рокеру (а также кинорежиссеру, писателю и прочее и прочее) – 60. Узнаете, почему его новый альбом носит странное название – «246». Оказывается – это количество шагов от его дома до станции метро. Прочтете, что при записи этого альбома использовались в том числе и детские инструменты – пианинко, барабанчики. А еще о том, что жена Сукачева продала ресторан для того, чтобы он смог доснять фильм. И еще много чего узнаете. И, скажу прямо, очень странно читать в газете «Игорь Иванович»: согласитесь, нам привычнее просто Гарик. Да?

Вам статья

«Амурская правда» сегодня обозначена как спецвыпуск – здесь описывается хронология событий в колледже, говорится о первых уроках трагедии. Ей посвящены ни много, ни мало целых 6 страниц. Приведу лишь одну цитату из подборки материалов: «Проверки показали, что в некоторых ЧОПах охранникам начисляли за более чем 200 часов работы по 8 тысяч рублей в месяц. И это без вычета НДФЛ! Задайте себе вопрос: кто соглашается работать за такие деньги? И можно ли доверять такому охраннику?» Конец цитаты и переход к другим публикациям.

Также в номере

Из других публикаций узнаете, что в Приамурье дорожают краснодарские фрукты. При этом они вытесняют китайские. Собственно, вытесняют не сами фрукты, а Россельхознадзор, приостановивший ввоз в Россию фруктов и ягод из Китая. Которые, безусловно, дешевле. И не факт, что в чем-то хуже. Что тут скажешь… Ну, был запрет на грузинские вина и прибалтийские шпроты, так мы пережили. Еще о том пишут, что наша амурская моцарелла, пожалуй, самая моцарельная моцарелла – она вошла в список лучших товаров России.

Очень интересно

Еще я с интересом прочел интервью с Андреем Кончаловским по поводу его фильма «Грех». Мне уже довелось его посмотреть, и буду рад, если это сделаете и вы. Но скажу сразу: это не попса.

И, долго выбирая между другими материалами – какой же из них назвать – остановился (не в обиду другим интересным публикациям!) на том, авторство которого принадлежит Яне Колоде. Она рассказала о благовещенце Сергее Емельянове, собирающем сведения о своих земляках, 100 лет назад покинувших родной край. Прямо скажу, радует всплеск интереса к истории, к истокам, к корням.

И, увидев укоризненный взгляд оставшихся газет, взял в руки «Комсомолку».

На посошок

И вот «Комсомольская правда». Прямо на первой странице говорится о том, что красивые номера можно будет купить на портале госуслуг. Правда, только с нового года. Так что, успейте использовать блат. А еще на полном серьезе, открытым текстом написано: «Много работаешь – больше лысеешь!». И это не шутка, это не газетная утка, это – правда! Так что, выбирайте – или деньги, или шевелюра. Впрочем, не всегда лысый – значит, богатый. Тем более что к выводу о лысине пришли не российские ученые. У нас-то – работай-не работай…

И тут я, почесывая наметившуюся лысину, мысленно вернулся к статье о том, что Путин призвал увеличить реальные доходы граждан. Вздох. Конец обзора.