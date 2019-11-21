Депутат гордумы предложил объединить Благовещенск и Чигири

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Депутаты Благовещенской городской думы перераспределили доходы города, а также рассмотрели основные направления бюджетной и налоговой политики. 20 ноября состоялось заседание комитета по бюджету, финансам и налогам. На нем один из народных избранников предложил объединить областной центр с селом Чигири.

Депутаты перераспределили 164,7 миллиона рублей, поступивших из вышестоящих бюджетов. Из них 14,3 миллиона планируется направить на горячее питание для учеников начальных классов. На оказание единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим от наводнения, потратят почти 7 с половиной миллиона.

Около 54 миллионов решили отдать на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска на 2015-2020 годы».

На строительство и ремонт улично-дорожной сети Благовещенска направят 56,6 миллиона. 425 тысяч рублей – на обустройство дорог и обеспечение условий для безопасного дорожного движения. На мероприятия по модернизации региональных систем дошкольного образования – 1,6 миллиона.

На софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса и охрана окружающей среды в Амурской области» госпрограммы «Охрана окружающей среды в Амурской области» направят 25 миллионов рублей.

Также народные избранники перераспределили собственные доходы и сложившуюся экономию городской казны. Так, за 47,8 миллиона рублей предполагается отремонтировать школу № 24. 2,2 миллиона уйдут на текущие расходы учреждений города. 252 тысячи рублей потратят на реставрацию памятника воинам-амурцам. Кроме того, 14,4 миллиона добровольных пожертвований АО «ДРСК» планируется направить на освещение значимых общественных и социальных объектов.

В ходе обсуждения основных направлений бюджетной и налоговой политики города один из депутатов предложил включить село Чигири в территорию областного центра, чтобы увеличить доходы города. «У меня есть предложение. Может, соединить Чигири с городом, тогда будет увеличение налоговой базы и так далее», – высказался депутат Сергей Щербаков. На заседании отметили, что ранее этот вопрос уже поднимался, тема обсуждалась. Вопрос остался открытым.

Между тем, на заседании отметили, что население Благовещенска увеличилось. Эту тему обсудили, подводя итоги социально-экономическое развития за январь-август этого года. За 8 месяцев 2019 года в областной центр прибыло 6 153 человека, выбыло – 5 299 человек. Сумма прироста составила 854 человека. На данный момент, по официальной информации, население Благовещенска составляет 230 тысяч 743 человека.

Между тем в городе отмечается низкая рождаемость. За 8 месяцев этого года родилось 1 665 человек, умерло – 1 663 человека. Естественный прирост составил 2 человека.

Снижение рождаемости на заседании объяснили общим для страны демографическим провалом 90-х годов, в связи с чем уменьшилась численность женщин фертильного возраста (24-29 лет).