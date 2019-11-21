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21ноября
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Депутат гордумы предложил объединить Благовещенск и Чигири

Депутат гордумы предложил объединить Благовещенск и Чигири
Фото: Амур.инфо

Депутаты Благовещенской городской думы перераспределили доходы города, а также рассмотрели основные направления бюджетной и налоговой политики. 20 ноября состоялось заседание комитета по бюджету, финансам и налогам. На нем один из народных избранников предложил объединить областной центр с селом Чигири.

Депутаты перераспределили 164,7 миллиона рублей, поступивших из вышестоящих бюджетов. Из них 14,3 миллиона планируется направить на горячее питание для учеников начальных классов. На оказание единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим от наводнения, потратят почти 7 с половиной миллиона.

Около 54 миллионов решили отдать на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска на 2015-2020 годы».

На строительство и ремонт улично-дорожной сети Благовещенска направят 56,6 миллиона. 425 тысяч рублей – на обустройство дорог и обеспечение условий для безопасного дорожного движения. На мероприятия по модернизации региональных систем дошкольного образования – 1,6 миллиона.

На софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса и охрана окружающей среды в Амурской области» госпрограммы «Охрана окружающей среды в Амурской области» направят 25 миллионов рублей.

Также народные избранники перераспределили собственные доходы и сложившуюся экономию городской казны. Так, за 47,8 миллиона рублей предполагается отремонтировать школу № 24. 2,2 миллиона уйдут на текущие расходы учреждений города. 252 тысячи рублей потратят на реставрацию памятника воинам-амурцам. Кроме того, 14,4 миллиона добровольных пожертвований АО «ДРСК» планируется направить на освещение значимых общественных и социальных объектов.

В ходе обсуждения основных направлений бюджетной и налоговой политики города один из депутатов предложил включить село Чигири в территорию областного центра, чтобы увеличить доходы города. «У меня есть предложение. Может, соединить Чигири с городом, тогда будет увеличение налоговой базы и так далее», – высказался депутат Сергей Щербаков. На заседании отметили, что ранее этот вопрос уже поднимался, тема обсуждалась. Вопрос остался открытым.

Между тем, на заседании отметили, что население Благовещенска увеличилось. Эту тему обсудили, подводя итоги социально-экономическое развития за январь-август этого года. За 8 месяцев 2019 года в областной центр прибыло 6 153 человека, выбыло – 5 299 человек. Сумма прироста составила 854 человека. На данный момент, по официальной информации, население Благовещенска составляет 230 тысяч 743 человека.

Между тем в городе отмечается низкая рождаемость. За 8 месяцев этого года родилось 1 665 человек, умерло – 1 663 человека. Естественный прирост составил 2 человека.

Снижение рождаемости на заседании объяснили общим для страны демографическим провалом 90-х годов, в связи с чем уменьшилась численность женщин фертильного возраста (24-29 лет).

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#гордума #экономика

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Комментарии
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  • Вася359

    Вася359
    3 часа назад

    народные избранники звучит саркастично

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    3 часа назад

    и да , Благовещенск переименовать в Кожемякинск , а Чигири в Щербина .

    И памятник .

  • Фермер

    Фермер
    3 часа назад

    Не дадим Чигири!

  • inoy

    inoy
    3 часа назад

    микраху грамотно размежуйте (новые дома напротив областной) и будет порядок, а то в адресе ул. Воронкова с. Чигири)))) и к больнице с. Волково относятся

  • Правдолюбка я

    Правдолюбка я
    3 часа назад

    А людей спросили?

  • Муромов

    Муромов
    3 часа назад

    не легитимная Дума штампует не легитимные законы

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    Правдолюбка я

    А людей спросили?



    А кому нужны эти люди?





    ~~На оказание единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим от наводнения, потратят почти 7 с половиной миллиона.



    А разве в этом году в Благовещенске было наводнение?



  • вежливый кот

    вежливый кот
    3 часа назад

    Муромовне легитимная Дума штампует не легитимные законы


    Кыш,фейк

  • Вася359

    Вася359
    3 часа назад

    да знаем мы как этих депутатов избрали

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    вежливый кот

    Муромов

    не легитимная Дума штампует не легитимные законы



    Кыш,фейк


    Не стоит мешать нелигитимному юзеру рассуждать о легитимности дум и законов. )



  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    Вася359

    да знаем мы как этих депутатов избрали



    Конечно, все это знают. )



  • Вася359

    Вася359
    3 часа назад

    и ихий электорат мы тоже хорошо знаем

  • Kadet_84

    Kadet_84
    3 часа назад

    Если учесть, что Щербаков представляет "ЕР", а их в Думе 25 из 30, то всё возможно...

  • Люсьена1811

    Люсьена1811
    3 часа назад

    голосуем то сами

  • Вася359

    Вася359
    2 часа назад

    за 500 р?

  • ЕКВ

    ЕКВ
    2 часа назад

    Дай бог здоровья депутату и его детишкам!!!!!!!!!!!!!!

  • Вася359

    Вася359
    2 часа назад

    депутат от ЕР-это говорящая голова которая озвучивает мысли других

  • Ксения Заправду

    Ксения Заправду
    1 час назад

    Объединить Благовещенск и с. Чигири - идея здравая. Тогда и дороги в с. Чигири приведут в порядок, и освещение сделают, будет совсем другое финансирование. У меня в с. Чигири дочь живет, присоединение к городу Чигирям только во благо.

  • тётяоля

    тётяоля
    1 час назад

    14,3 миллиона планируется направить на горячее питание для учеников начальных классов. Это грустно. Потому что деньги уходят в помойку /ну или на корм частным животным/. То, что дают в столовых, есть невозможно, кушают только самые голодные дети. Информация из первых уст - ребенок в 1 классе. Чай, хлеб, сиротская каша. Сделали бы хоть адресно - опросили нас родителей будет ли ребенок кушать в школе, а не тупо сливали бабло в унитаз

  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    1 час назад

    Нынче Благовещенск по населению 88-й город России (на 2019 г.) – давно «застрял» на этом месте! А вот если прибавит себе еще 12 тысяч ( от «села» Чигири), то поднимется на шесть позиций вверх и приблизится к 80-ому месту. Даже не вериться, что когда-то (по Переписи 1897 года) Благовещенск занимал 44-е место (из числа нынешних российских городов), а ныне откатился аж на 44 места вниз! Сейчас Благовещенск опережают даже 20 городов не региональных центров (на Дальнем Востоке, например, Комсомольско-на-Амуре). Из региональных же центров нам «в спину дышит» исторический Великий Новгород, но, наращивая население, этот город скоро может и обогнать! Надо бы Благовещенску уже стремиться выходить из статуса просто «больших городов» (население от 100 до 250 тыс.), в статус «Крупных городов» ( от 250 до 500 тыс.). Интересно, что в 1960-80-х годах Благовещенск прирастал населением очень интенсивно, это видно, по тем же юбилейным датам: 50 тыс. (к 50-летию статуса города, в 1908 г.), 100 тыс. (в 1961), 150 тыс. (в 1972), 200 тыс. (в 1987), 225 тыс. (в 2018), 250 тыс. (в 202? г.- когда ?)… Город Благовещенск явно стремится перейти из статуса большого в статус крупного города (от 250 тыс. и выше!) и «село» Чигири городу поможет! )))

  • Ekaterinatt

    Ekaterinatt
    1 час назад

    почему нельзя придумать как сделать проезд дешевле,или жизнь лучше наших граждан. Что в голове у этих депутатов!

  • кержак

    кержак
    1 час назад

    Фермер

    Не дадим Чигири!



    ....ну да...пусть уж лучше оно в параше продолжает тонуть...

  • Правдолюбка я

    Правдолюбка я
    58 минут назад

    Ксения ЗаправдуОбъединить Благовещенск и с. Чигири - идея здравая. Тогда и дороги в с. Чигири приведут в порядок, и освещение сделают, будет совсем другое финансирование. У меня в с. Чигири дочь живет, присоединение к городу Чигирям только во благо.


    Я еще раз хочу задать вопрос. Коренных жителей Чигири, кто спросил? Хотим мы или нет.

  • жекА-жекА

    жекА-жекА
    58 минут назад



    Депутат гордумы предложил объединить Благовещенск и Чигири



    Зачем?

    Депутаты всё думают как людям проблем побольше сделать..

  • Жужжа

    Жужжа
    57 минут назад

    Ксения ЗаправдуОбъединить Благовещенск и с. Чигири - идея здравая. Тогда и дороги в с. Чигири приведут в порядок, и освещение сделают, будет совсем другое финансирование. У меня в с. Чигири дочь живет, присоединение к городу Чигирям только во благо.


    Давно были в "присоедененных" Моховой пади и Белогорье? На этих территориях "порядок, дороги,освещение и финансирование" - добиваемся не первый десяток лет:))((

  • Жужжа

    Жужжа
    52 минуты назад

    Кстати, замечу, что при увеличении количества душ населения в муниципалитета - увеличивается оклад у чиновников. Кто заинтересован?

  • троль здесь

    троль здесь
    50 минут назад

    увеличатся налоги на землю, на дома, и вырастет цена за электричество, и будет счастья жителям Чигирей

  • Ксения Заправду

    Ксения Заправду
    48 минут назад

    Жужжа

    Ксения Заправду

    Объединить Благовещенск и с. Чигири - идея здравая. Тогда и дороги в с. Чигири приведут в порядок, и освещение сделают, будет совсем другое финансирование. У меня в с. Чигири дочь живет, присоединение к городу Чигирям только во благо.



    Давно были в "присоедененных" Моховой пади и Белогорье? На этих территориях "порядок, дороги,освещение и финансирование" - добиваемся не первый десяток лет:))((


    Так вот и надо объединиться всем отдаленным районам и добиваться сообща. Есть органы прокуратуры, администрации поселений, городская администрация, правительство Амурской области и, суд, наконец. В финансирование закладываются все районы, в том числе отдаленные. Добиваться надо грамотно. Когда Чигири присоединят, я буду активно участвовать в защите прав жителей. А "коренные" чигиринцы, почему против? Тарифы у вас не меньше, а проблем больше. Какие плюсы в том, что вы не относитесь к городу?

  • троль здесь

    троль здесь
    48 минут назад

    Ксения Заправду

    Объединить Благовещенск и с. Чигири - идея здравая. Тогда и дороги в с. Чигири приведут в порядок, и освещение сделают, будет совсем другое финансирование. У меня в с. Чигири дочь живет, присоединение к городу Чигирям только во благо.



    а в Благовещенске везде дороги приведены в порядок, и везде сделано освещение?

  • троль здесь

    троль здесь
    46 минут назад

    Ксения Заправду

    Жужжа

    Ксения Заправду

    Объединить Благовещенск и с. Чигири - идея здравая. Тогда и дороги в с. Чигири приведут в порядок, и освещение сделают, будет совсем другое финансирование. У меня в с. Чигири дочь живет, присоединение к городу Чигирям только во благо.



    Давно были в "присоедененных" Моховой пади и Белогорье? На этих территориях "порядок, дороги,освещение и финансирование" - добиваемся не первый десяток лет:))((


    Так вот и надо объединиться всем отдаленным районам и добиваться сообща. Есть органы прокуратуры, администрации поселений, городская администрация, правительство Амурской области и, суд, наконец. В финансирование закладываются все районы, в том числе отдаленные. Добиваться надо грамотно. Когда Чигири присоединят, я буду активно участвовать в защите прав жителей. А "коренные" чигиринцы, почему против? Тарифы у вас не меньше, а проблем больше. Какие плюсы в том, что вы не относитесь к городу?



    удачи вам в этом нелёгком деле

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    43 минуты назад

    Ксения Заправду

    Объединить Благовещенск и с. Чигири - идея здравая. Тогда и дороги в с. Чигири приведут в порядок, и освещение сделают, будет совсем другое финансирование. У меня в с. Чигири дочь живет, присоединение к городу Чигирям только во благо.



    Шнапс предлагает объединить Благовещенск и Хэйхэ . Мы сразу на седьмом месте окажемся .

    Или , как вариант , с Масквой . Пенсии по 20 тыр , метро , самолёты , поезда , мкад ......

  • Жужжа

    Жужжа
    29 минут назад

    Ксения Заправду
    Жужжа

    Ксения Заправду

    Объединить Благовещенск и с. Чигири - идея здравая. Тогда и дороги в с. Чигири приведут в порядок, и освещение сделают, будет совсем другое финансирование. У меня в с. Чигири дочь живет, присоединение к городу Чигирям только во благо.



    Давно были в "присоедененных" Моховой пади и Белогорье? На этих территориях "порядок, дороги,освещение и финансирование" - добиваемся не первый десяток лет:))((


    Так вот и надо объединиться всем отдаленным районам и добиваться сообща. Есть органы прокуратуры, администрации поселений, городская администрация, правительство Амурской области и, суд, наконец. В финансирование закладываются все районы, в том числе отдаленные. Добиваться надо грамотно. Когда Чигири присоединят, я буду активно участвовать в защите прав жителей. А "коренные" чигиринцы, почему против? Тарифы у вас не меньше, а проблем больше. Какие плюсы в том, что вы не относитесь к городу?


    Надежда умирает последней. Вы не первая, и не последняя. Вы сначала хотя бы годик по-митингуйте, пару раз в больницах поваляйтесь. А потом выходите с лозунгом:"Пролетарии отдаленных районов, об'единый тесьма! "

  • Жужжа

    Жужжа
    28 минут назад

    Об'единяйтесь

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