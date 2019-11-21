В Амурской области ясно и морозно: прогноз погоды на 21 ноября

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21 ноября в Амурской области переменно облачно, преимущественно без осадков. Ветер дует с юга, юго-востока со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха установится на отметках минус 10...15, местами по северу – 17...22.

В Благовещенске малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный, его скорость составляет 2-7 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня составит минус 9-11 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр. Местами на дорогах области и города снежный накат.

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Нина Гвоздкова