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21ноября
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сегодня, 08:17 0

ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда

ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда
Фото: pixabay.com

В Министерстве внутренних дел России подготовлен ряд законопроектов, согласно которым медицинские организации обяжут сообщать в ГИБДД об ухудшении здоровья автомобилистов. Благодаря поправкам ГАИ сможет досрочно и без решения суда прекратить срок действия водительского удостоверения.

Проект изменений в законы «Об охране здоровья граждан», «О безопасности дорожного движения» и «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Авторы предлагают ввести единую электронную медицинскую справку для ГИБДД, однако ее владелец при желании может запросить бумажный аналог. Всю необходимую информацию о здоровье водителя Госавтоинспекция будет запрашивать у медицинских организаций через единую электронную систему.

К примеру, если при посещении поликлиники у водителя обнаружат заболевания, которые создают угрозу безопасности, жизни и здоровью других участников дорожного движения, то информация поступит в единую базу данных, а сам автомобилист будет направлен на внеочередную медкомиссию. Как сообщает «Российская газета», подтверждение диагноза станет основанием для аннулирования водительского удостоверения без иска прокуратуры и судебного решения. Новый закон должен вступить в силу 1 июля 2022 года.

С 22 ноября ужесточаются правила проведения обязательного медосвидетельствования водителей. Соответствующий документ зарегистрирован в Минюсте России. Теперь наркологи будут обязательно определять наличие психоактивных веществ в моче, а также проводить определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в сыворотке крови. Ранее подобные процедуры предусматривались только в случае выявления симптомов.

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#закон #транспорт

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