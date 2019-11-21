Гороскоп 21 ноября: у Львов изменения в карьере, Козероги повысят духовный уровень

Восход Солнца: 07:52

Заход Солнца: 16:38

Солнце в Скорпионе.

Овен. Гармоничный день. Звезды обещают, что именно с этого дня Вас будет переполнять чувство нежности и любви. Новые планы потребуют от вас активности, расширения круга знакомств, установления деловых контактов. Распределите свои силы так, чтобы их хватило надолго. Велика возможность счастливого случая, в результате которого ваше положение улучшится.

Телец. День, отмеченный творческой активностью и балансом между чувствами и поступками. Появилась прекрасная возможность достичь исполнения наиболее честолюбивых замыслов. Общение с природой поможет избавиться от накопившихся отрицательных эмоций. Во второй половине дня возможно ободряющее известие.

Близнецы. Приготовьтесь к проблемам в личной жизни или неблагоприятным для Вас кадровым перестановкам. Возможен конфликт с руководством. Неприятные новости смогут вывести Близнецов из равновесия, ударив по настроению или самочувствию. Здоровье несколько ухудшится по причине хронической усталости.

Рак. День может оказаться достаточно тяжелым, потому что накопилось много нерешенных вопросов и непредвиденных проблем. Излишняя активность в сфере профессиональной деятельности, коварство недоброжелателей или собственные ошибки могут замедлить, а то и вовсе перечеркнуть намеченные дела. Постарайтесь собраться и не растрачивайте жизненные силы по пустякам. Займите выжидательную позицию.

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Лев. Благоприятный день для финансовых операций. Звезды обещают прибыль. Ваш энтузиазм захватит окружающих, заставит их пойти на сотрудничество. Возможно совершение ряда удачных сделок. Новые идеи в скором будущем принесут желаемый результат. Возможно некоторое перемещение по служебной лестнице, но в какую сторону – вверх или вниз – будет зависеть только от Вас.

Дева. День связан с суетой, мелкими проблемами, усталостью. Вероятны домашние хлопоты, придется разбираться с накопившимися делами. Могут обостриться болезни нервной системы. Ваше подчеркнутое невмешательство в личную жизнь близких людей окажется не совсем правильным шагом. Проявите максимум участия и заботы.

Весы. Сегодня бесполезно форсировать события или стараться справиться с негативными тенденциями дня. Вероятны проблемы с родственниками или близкими друзьями. Убежденность в своей правоте и убедительность в доводах могут в значительной степени смягчить возникшее напряжение. Закрепитесь на достигнутых позициях. Женщины-Весы должны обратить внимание на свое здоровье. Мужчинам-Весам не следует идти на сделки с совестью – можете потерять многих верных друзей.

Скорпион. Сегодня не исключены мелкие недоразумения, поэтому необходимо спланировать распорядок дня заранее. Низкий жизненный потенциал может повлиять на вашу работоспособность и умение принимать верные решения. В сфере интимных отношений вероятна нестабильность.

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Стрелец. Сегодня многие мужчины-Стрельцы, мучимые потребностью проявления своей исключительности, будут неуравновешенными и непредсказуемыми. Вероятно, что им будет трудно найти золотую середину и компромисс. Целиком подчиняя своей воле окружающих людей, Стрелец не способен реально оценить их самолюбие и достоинство. На этой почве возможны ссоры даже в семье. Вторая половина дня будет полностью посвящена решению домашних проблем.

Козерог. День мира и согласия. Не конфликтуйте ни с кем, сдерживайте себя и не растрачивайтесь по пустякам. Рекомендуется коллективный труд, физические нагрузки, выполнение домашних дел. Можно брать в долг и давать взаймы. Активно используйте благоприятные условия для улучшения здоровья и повышения духовного уровня.

Водолей. Благоприятный день для бизнесменов и предпринимателей. Не исключены выгодные деловые предложения. Звезды рекомендуют решительно браться за все предложенные дела и не упускать возможности добиться успеха. Во второй половине дня вероятна встреча с давним другом.

Рыбы. День связан с усвоением космической энергии. Усиливаются аура, жизненный потенциал, личное обаяние. Этот день посвятите общению, встречам или творческим исканиям. Сосредоточьтесь на главном и не отвлекаться на мелочи. Вы со всем справитесь, даже если придется выложиться полностью. Полезны групповые занятия, физические нагрузки. Желательно отправиться в гости или принять гостей у себя.

Астролог: Вальдемар Небоходцев