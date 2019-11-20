Россиян предложили штрафовать за шум в ночное время

В новый проект Кодекса об административных правонарушениях могут быть внесены изменения, касающиеся ответственности физических лиц за нарушение тишины в ночное и дневное время. Размер штрафа может составить от 1 000 до 3 000 рублей. Полицию предлагается обязать реагировать на каждый вызов.

Совет Федерации предлагает включить в новый проект Кодекса об административных правонарушениях ответственность граждан за нарушение тишины и покоя, в том числе в ночное время с 23:00 до 7:00. Предложение касается 14-й главы проекта нового КоАП и предусматривает наказание в виде штрафа в размере 1 000-3 000 рублей для физических лиц. Правонарушением будут считаться «любые действия, независимо от уровня шума, нарушающие право на отдых в жилище граждан» — в том числе громкое пение или использование звуковоспроизводящих устройств.

Как отмечает «Газета.ру», в список нарушений не входят действия, связанные с пресечением правонарушений, ликвидацией чрезвычайных ситуаций, проведением официальных культурно-массовых мероприятий и религиозных праздников.

Еще одним нововведением станет обязанность полиции отреагировать на каждый вызов от граждан о нарушении покоя. Подобная административная норма действует во всех 85 субъектах РФ, причем в некоторых регионах также установлена ответственность за шум и в дневное время, как правило, с 13:00 до 15:00.

Однако сейчас полиция обязана пресекать подобные правонарушения только в том случае, если власти региона заключили с ней соглашение по соответствующим составам правонарушений. Из 85 регионов такие договоренности с МВД есть лишь у 28. Таким образом, несмотря на наличие административной ответственности, привлечь к ней нарушителя спокойствия довольно непросто. Изменения в новом КоАП призваны решить эту проблему.