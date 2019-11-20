Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20ноября
Предыдущая новость
сегодня, 20:58 2

Россиян предложили штрафовать за шум в ночное время

Россиян предложили штрафовать за шум в ночное время
Фото: pixabay.com

В новый проект Кодекса об административных правонарушениях могут быть внесены изменения, касающиеся ответственности физических лиц за нарушение тишины в ночное и дневное время. Размер штрафа может составить от 1 000 до 3 000 рублей. Полицию предлагается обязать реагировать на каждый вызов.

Совет Федерации предлагает включить в новый проект Кодекса об административных правонарушениях ответственность граждан за нарушение тишины и покоя, в том числе в ночное время с 23:00 до 7:00. Предложение касается 14-й главы проекта нового КоАП и предусматривает наказание в виде штрафа в размере 1 000-3 000 рублей для физических лиц. Правонарушением будут считаться «любые действия, независимо от уровня шума, нарушающие право на отдых в жилище граждан» — в том числе громкое пение или использование звуковоспроизводящих устройств.

Как отмечает «Газета.ру», в список нарушений не входят действия, связанные с пресечением правонарушений, ликвидацией чрезвычайных ситуаций, проведением официальных культурно-массовых мероприятий и религиозных праздников.

Еще одним нововведением станет обязанность полиции отреагировать на каждый вызов от граждан о нарушении покоя. Подобная административная норма действует во всех 85 субъектах РФ, причем в некоторых регионах также установлена ответственность за шум и в дневное время, как правило, с 13:00 до 15:00.

Однако сейчас полиция обязана пресекать подобные правонарушения только в том случае, если власти региона заключили с ней соглашение по соответствующим составам правонарушений. Из 85 регионов такие договоренности с МВД есть лишь у 28. Таким образом, несмотря на наличие административной ответственности, привлечь к ней нарушителя спокойствия довольно непросто. Изменения в новом КоАП призваны решить эту проблему.

Просмотров всего: 167

#закон

распечатать


Происшествия

Житель Сковородина забил до смерти пьяного работника
Происшествия

Пассажира авиарейса Москва – Якутск поймали курящим в туалете
Общество

В Роструде рассказали о правилах продления новогодних каникул
Происшествия 1

Организаторами крупнейшей в ДФО нарколаборатории оказались члены одной семьи
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Gorojanka

    Gorojanka
    1 час назад

    Очень нужное предложение, очень надеюсь, что примут такие изменения в КоАП

  • Fil fil

    Fil fil
    22 минуты назад

    Давно пора.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь