Амурского губернатора включили в топ глав субъектов, любящих животных

«Яндекс. Дзен» составил перечень российских губернаторов, показавших в соцсетях своих домашних любимцев. В топ вошел губернатор Амурской области Василий Орлова. Известный любитель собак Олег Кожемяко – экс-губернатор Приамурья, ныне руководящий Приморским краем, – не фигурирует в списке.

«Работа с аудиторией важна для любого публичного человека, и все чаще можно заметить, что люди больше доверяют тем, кто к ним ближе и понятнее, чем тем, кто реально что-то делает, но при этом дистанцируется. Демонстрировать открытость и человечность в соцсетях – это один из способов команд глав регионов войти в доверие», – отмечают составители списка животнолюбивых глав регионов.

О том, что в семье амурского губернатора Василия Орлова есть питомцы, его подписчики узнали через Facebook, когда губернатор обратился за помощью в поиске пропавшего кота. Феликс вскоре нашелся. Оказалось, кот попал в передрягу – свалился с балкона, угодил под машину. Перепуганного Феликса подобрал горожанин, который вернул кота хозяевам.

Своим котом похвастался губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Фото развалившегося на диване животного глава региона подписал: «Кот на работу не идет».

Необычный кот живет в семье главы Чечни Рамзана Кадырова. Кот Дарир – слепой. В семью его забрали из приюта. «Я очень люблю Дарира, люблю осмысленно, как-то очень по-человечески, так не любят бессловесных животных, так любят только близких людей, которым безгранично доверяешь, в которых твоя душа находит желанный приют и понимание», – пишет о коте Рамзан Кадыров.

У губернатора Мурманской области Андрея Чибиса живут хаски и джек-рассел-терьер.

Губернатор Смоленской области Алексей Островский отличился не только добрым ником always_open_heart (всегда открытое сердце – Прим.ред.), но и большим хозяйством: у него семь крупных собак и кот по кличке Павел Николаевич.

Вадим Шумков, губернатор Курганской области, оживляет свой рабочий инстаграм-аккаунт собакой хаски, котом и храпящей кошкой.

Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов является хозяином собаки породы ховаварт по кличке Юта.

Любит собак и губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Как сообщало ИА «Амур.инфо», недавно он поделился радостью со своими инстаграм-подписчиками: на свет появились шесть щенков породы акита-ину. При этом выбирать хозяев для щенят Олег Кожемяко пообещал в соцсетях.