Житель Сковородина забил до смерти пьяного работника

В городе Сковородино осужден местный житель. Мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, повлекшего его смерть. Он нанял рабочего для разбора старого дома и расплатился с ним алкоголем. Проверяя ход работ, «начальник» нашел пьяного работника и рассвирепел.

Как установил суд, осужденный предложил потерпевшему разобрать пол в расселенном жилом доме, рассчитавшись за это алкоголем. Через некоторое время мужчина пришел проверить, выполнены ли работы, и увидел, что полы не разобраны, а потерпевший находится в состоянии опьянения.

Разозлившись, осужденный несколько раз ударил потерпевшего сначала кулаком, потом деревянной доской по затылку. От причиненных повреждений потерпевший скончался в больнице, сообщает прокуратура Амурской области.

Суд учел обстоятельства уголовного дела и назначил виновному 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.