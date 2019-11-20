Благовещенцы добиваются работы электрического подъемника в подъезде (видео)

Благовещенцы, живущие по адресу: Василенко, 3/4, год не могут добиться от управляющей компании, чтобы в их подъезде заработал электрический подъемник. Оборудование в доме установила строительная компания, которая при продаже квартир выставляла его как особенность дома.

Однако управляющая компания «Амурстрой ЖКХ» подъемник не эксплуатирует. В чем причина, разбирался корреспондент Альфа ТВ.

Житель дома № 3/4 на улице Василенко Владимир Мирошниченко рассказал журналистам, что наличие электрического подъемника в подъезде стало для него одним из решающих факторов при покупке жилья. Он с семьей въехал в новую квартиру в декабре 2018 года. Все это время оборудование не работает. На протяжении года мужчина пытается решить проблему, но не может.

«После нашего переезда, когда подъемник не работал, мы обратились в управляющую компанию. Там сказали, что сделать подъемник было инициативой лифтовой компании. И это они его пока не включили. В течение года управляющая компания нам обещала, что подъемник заработает. А потом сообщила, что у её специалистов нет образования, чтобы им пользоваться», – отметил Владимир.

Мамам с колясками, инвалидам приходится спускаться с лестничной площадки первого этажа к выходу по ступенькам.

Чтобы решить проблему, Владимир написал заявление в управляющую компанию, областную прокуратуру, Роспотребнадзор и государственную жилищную инспекцию. По словам горожанина, «управляйка» хочет продать подъемник, а вместо него установить железный пандус. Владимир Мирошниченко против таких мер, считает, что оборудование просто в использовании. Благовещенец предлагает управляющей компании обучить им пользоваться конкретных жильцов, которым оно необходимо.

В управляющей компании «Амурстрой ЖКХ» корреспонденту Альфа ТВ ситуацию прокомментировал главный инженер. Он объяснил, что сейчас среди жителей дома проходит голосование. Собственники четырех подъездов должны сами определить, нужны им электрические подъемники или нет.

«Это сложное оборудование. Для его работы требуется специально обученный персонал. Выполнять на нем задачи по подъему и спуску людей с ограниченными возможностями сейчас очень трудно, практически невозможно. Подъемник может понадобиться и в ночное, и в дневное время, а специалист не может находиться возле него постоянно», – отметил главный инженер управляющей компании «Амурстрой ЖКХ» Илья Шонов.

Специалист отметил, что результаты голосования среди жильцов станут известны через месяц. В компании есть люди, которые умеют эксплуатировать электрические подъемники. Если собственники решат оставить оборудование, «управляйка» либо обучит жильцов пользоваться подъемником, либо наймет специалиста для дежурства на месте. Однако организовать его круглосуточное нахождение возле подъемника управляющая компания не сможет.