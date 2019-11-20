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сегодня, 19:38 0

Пассажира авиарейса Москва – Якутск поймали курящим в туалете

Пассажира авиарейса Москва – Якутск поймали курящим в туалете
Фото: pixabay.com

Якутские транспортные полицейские привлекли к административной ответственности пассажира, курившего на борту воздушного судна. 31-летний житель Санкт-Петербурга летел из Москвы в Якутск и решил рискнуть.

Как позже рассказал мужчина, во время полета он зашел в туалетную комнату и закурил сигарету. Запах табачного дыма почувствовали другие пассажиры и сообщили об этом бортпроводнице, которая, открыв туалет, застала нарушителя.

В аэропорту Якутск рейс встретили сотрудники транспортной полиции и сопроводили нарушителя в комнату полиции, расположенную в здании аэропорта.

Как сообщает управление на транспорте МВД РФ по ДФО, в отношении мужчины составлены протоколы об административном правонарушении по статьям 6.24 и части 6 статьи11.17 КоАП РФ. За курение на борту самолета нарушителю грозит штраф.

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#Дальний Восток #закон #происшествия #транспорт

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