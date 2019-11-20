В Роструде рассказали о правилах продления новогодних каникул

Длинные выходные – новогодние или майские – можно продлить на законных основаниях, присоединив к ним часть отпуска или отпуск целиком. Об этом сообщили в Федеральной службе по труду и занятости.

Согласно Трудовому кодексу, право на отпуск появляется у работника после шести месяцев непрерывной работы на одном месте или раньше полугода, но в этом случае – по соглашению сторон. Затем отпуск можно взять в любое время, в соответствии с составленным графиком.

Исходя из этого, как сообщает РИА Новости, работник может уйти в отпуск в любой день, и 9 января – не исключение. Но следует заранее обозначить эти даты в графике отпусков или просто договориться с работодателем. За две недели до начала отпуска работник должен быть о нем уведомлен под подпись.

В 2020 году новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января. При этом 30 и 31 декабря 2019 года останутся рабочими днями.