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20ноября
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сегодня, 19:19 0

В Роструде рассказали о правилах продления новогодних каникул

В Роструде рассказали о правилах продления новогодних каникул
Фото: pixabay.com

Длинные выходные – новогодние или майские – можно продлить на законных основаниях, присоединив к ним часть отпуска или отпуск целиком. Об этом сообщили в Федеральной службе по труду и занятости.

Согласно Трудовому кодексу, право на отпуск появляется у работника после шести месяцев непрерывной работы на одном месте или раньше полугода, но в этом случае – по соглашению сторон. Затем отпуск можно взять в любое время, в соответствии с составленным графиком.

Исходя из этого, как сообщает РИА Новости, работник может уйти в отпуск в любой день, и 9 января – не исключение. Но следует заранее обозначить эти даты в графике отпусков или просто договориться с работодателем. За две недели до начала отпуска работник должен быть о нем уведомлен под подпись.

В 2020 году новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января. При этом 30 и 31 декабря 2019 года останутся рабочими днями.

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#закон #работа

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