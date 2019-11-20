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20ноября
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сегодня, 19:04 0

Организаторами крупнейшей в ДФО нарколаборатории оказались члены одной семьи

Организаторами крупнейшей в ДФО нарколаборатории оказались члены одной семьи
Фото: дфоут.мвд.рф

На ферме, расположенной в 100 километрах от Хабаровска, ликвидирована нарколаборатория. Правоохранители изъяли более 25 килограммов синтетических наркотиков и почти 4 тонны сырья. Оказалась, что во все тяжкие пустились супруги и брат женщины.

По указанию руководителя, общавшегося с ними через интернет, они по поддельным документам выкупили за 3 миллиона рублей бывшее фермерское хозяйство, расположенное вдали от населенных пунктов, закупили оборудование и препараты и начали работу по производству наркотических веществ.

Чтобы замести следы, покупки для лаборатории, в числе которых были рефрижераторы, вытяжки, респираторы и комбинезоны для личной защиты, они осуществляли через логистические компании, оформляя доставку на адреса специально арендованных гаражей и подвалов, а уже после везли их на бывшую ферму. Готовые наркотики отправляли покупателям через курьеров. Товар пользовался спросом не только на Дальнем Востоке, но и в западных регионах страны, отмечает «Российская газета».

«Транспортным полицейским понадобилось двое суток для того, чтобы перевезти оборудование, свыше 3,5 тонны прекурсоров и иных химических веществ в специальные места хранения, так как в случае разгерметизации бочек могла возникнуть угроза безопасности жизни и здоровью людей. Из изъятых прекурсоров фигуранты смогли бы изготовить порядка 400 килограммов наркотических средств или около миллиона разовых доз», – рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

Сами владельцы лаборатории наркотики тоже употребляли – но не химические, а растительного происхождения. Специально для себя в одной из теплиц фермы они вырастили больше 40 кустов конопли.

Следственный отдел УТ МВД России по ДФО возбудил в отношении семьи уголовное дело по части 3 статьи 30 «Приготовление к преступлению» и части 5 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в особо крупных размерах». Самое строгое наказание, которое может грозить фигурантам дела – пожизненное заключение.

Как сообщало Амур.инфо, сотрудники МВД ликвидировали в Подмосковье крупнейшую в стране нарколабораторию, В ходе операции полицейские пресекли 18 поставок в Новосибирскую, Тверскую, Владимирскую, Курскую, Калужскую, Архангельскую области, Татарстан, Бурятию, Хабаровский и Приморский края.

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#Дальний Восток #закон #криминал #происшествия

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