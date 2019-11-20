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20ноября
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Амурский театр драмы увлек зрителей читкой пьесы о чудо-молоке

Амурский театр драмы увлек зрителей читкой пьесы о чудо-молоке
Фото: amurteatr.ru

В Амурском театре драмы прошла открытая читка пьесы «Молоко». Артисты читали по ролям, а после зрители высказывали свои мнения и делились впечатлениями с главным режиссером и актерами.

В читке пьесы «Молоко» принимали участие актеры Екатерина Гордейчик, Константин Таванцев, Ольга Зорина, Екатерина Мартынова, Максим Клепалов, Сергей Рюмин и главный режиссер театра Виталий Дьяченко.

Пьеса Екатерины Мавроматис «Молоко» – это история молодой женщины Зои. Она живет с мужем, который, словно большой ребенок, приносит домой пингвинов, неделями не может купить себе молока и обидчиво запирается в ванной, если его не устраивает поведение жены. Пингвинов, которых притащил Сережа, нужно часто кормить, и Зоя увольняется с прежней работы и устраивается в школу по соседству, куда ее совершенно неожиданно берут на должность психолога. С этого момента в пьесе начинают происходить чудеса: Зоя сталкивается с детьми, которым не хватает любви, и у нее начинает идти молоко. Его так много, что Зоя впадает в замешательство: зачем ей столько? Почему оно вдруг пошло? Но, когда ее молоко, сцеженное в аптекарском туалете, случайно выпивает эксгибиционист-маммолог, то он резко перестает бегать по лесу в одном плаще. И Зоя начинает понимать. Она дает выпить молоко своему мужу Сереже, Шурику – трудному подростку из школы, где она работает, эксгибиционисту-психологу, Танькиному папе. Все они после этого обретают нормальность, избавляются от странностей, которые мучают их самих и окружающих. Возрастное ограничение для зрителей – 16+.

Необычный формат чтения пьесы, который впервые попробовал на своей сцене Амурский театр драмы, явно пришелся по душе благовещенцам. И обсуждение после читки было очень бурным: зрители высказывали свои мнения, делились впечатлениями с главным режиссером и актерами, предлагали поставить «Молоко» в театре.

«Я вернулась в детство – когда слушала радиоспектакли, все представляя по ходу пьесы. Пьеса закончилась и началось обсуждение! Это так здорово! Это то, чего не хватает после просмотра спектаклей. Надеюсь, вернее, очень верю, что такие читки будут чаще», – написали в инстаграм-аккаунте театра. «Повторите на бис, пожалуйста», – попросили подписчики.

Следующая открытая читка состоится в среду, 27 ноября. Это будет другая пьеса, название которой актерский состав пока держит в тайне. Вход свободный.

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Комментарии
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  • flyurastrezhnev

    flyurastrezhnev
    1 час назад

    Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, советую всем опробовать пока цену не подняли или не запретили. Здесь все описано---- https://blu.vn/miopres

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