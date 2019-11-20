В Европе это мужская профессия: история благовещенского флориста из Турции (видео)

28-летний Шавкат Джумабаев – известный флорист Благовещенска. Он родился в турецком Стамбуле, затем жил в Узбекистане, учиться поехал в Москву, а последние шесть лет живет в Благовещенске и пока не планирует покидать Приамурье.

Цветочным делом Шавкат занялся в 19 лет, когда оставил учебу на историческом факультете МГУ. До этого он лишь помогал маме разводить горшечные растения. Когда флористика начала приносить деньги, Шавкат задумался превратить хобби в профессию. И это у него получилось – в Благовещенске он открыл свой салон. О своем жизненном пути и отношении к делу, Шавкат рассказал корреспонденту Альфа ТВ.

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Виктория Сытенко