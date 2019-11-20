Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:32 0

В Европе это мужская профессия: история благовещенского флориста из Турции (видео)

В Европе это мужская профессия: история благовещенского флориста из Турции (видео)

28-летний Шавкат Джумабаев – известный флорист Благовещенска. Он родился в турецком Стамбуле, затем жил в Узбекистане, учиться поехал в Москву, а последние шесть лет живет в Благовещенске и пока не планирует покидать Приамурье.

Цветочным делом Шавкат занялся в 19 лет, когда оставил учебу на историческом факультете МГУ. До этого он лишь помогал маме разводить горшечные растения. Когда флористика начала приносить деньги, Шавкат задумался превратить хобби в профессию. И это у него получилось – в Благовещенске он открыл свой салон. О своем жизненном пути и отношении к делу, Шавкат рассказал корреспонденту Альфа ТВ.

Просмотров всего: 23

#бизнес #жизнь

распечатать


Общество

Белогорск стал единственным городом Приамурья, выполнившим программу по поддержке предпринимательства
Общество 1

В Моховой Пади закроют баню и благоустроят сквер у памятника героям-танкистам
Общество 5

Имущественный налог для малого и среднего амурского бизнеса останется минимальным
Происшествия 4

В Пензе в яму с кипятком упал автомобиль с людьми, они погибли (видео)
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь