Белогорск, единственный в Приамурье, выполнил программу по поддержке предпринимательства

Белогорск стал первым городом Амурской области, где выполнена программа поддержки малого бизнеса из средств областного бюджета, выделенных на 2019 год. Об этом сообщили в министерстве экономического развития Амурской области на заседании правительства региона.

«Из 8 направлений финансовой поддержки наиболее востребованными предпринимателями Белогорска оказались 2 направления: субсидии по возмещению части затрат, связанных с приобретением оборудования, а также субсидии начинающим предпринимателям. В Белогорске субсидии на поддержку своего бизнеса получили 11 субъектов предпринимательской деятельности. Общая сумма 5,9 миллиона рублей, из них 5,6 миллиона – средства областного бюджета и 300 тысяч рублей из местного бюджета», – рассказала начальник отдела экономического анализа и планирования администрации Белогорска Ольга Петровская.

В связи с тем, что процент выполнения программы на других территориях низок, администрацией Белогорска в министерство экономического развития направлено письмо о дополнительной потребности в средствах субсидии за счет тех муниципалитетов, которые не смогли поддержать свое предпринимательство, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.