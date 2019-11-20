Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:16 1

Житель Тынды отправился в колонию за участие в преступной группе

Житель Тынды отправился в колонию за участие в преступной группе
Фото: pixabay.com

В Амурской области осужден 31-летний житель Тынды. Мужчина признан виновным в незаконном обороте наркотических средств. Действовал он не один, а в составе организованной преступной группы.

Как установил суд, в 2017 году осужденный примкнул к действовавшей в городе преступной группе, занимающейся незаконным приобретением наркотических средств и их распространением. Преступную деятельность сотрудники правоохранительных органов пресекли в 2018 году. Участники группы осуждены к длительным срокам лишения свободы и в настоящее время отбывают наказания.

На стадии расследования уголовного дела следственные органы заключили с обвиняемым досудебное соглашение о сотрудничестве. Суд, рассмотрев уголовное дело, признал мужчину виновным и назначил ему шесть лет лишения свободы. Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии строгого режима. Как сообщает прокуратура Амурской области, приговор не вступил в законную силу.

Просмотров всего: 163

#закон #криминал #происшествия #суды #Тында

распечатать


Происшествия

Житель Сковородина забил до смерти пьяного работника
Происшествия

Пассажира авиарейса Москва – Якутск поймали курящим в туалете
Общество

В Роструде рассказали о правилах продления новогодних каникул
Происшествия

Организаторами крупнейшей в ДФО нарколаборатории оказались члены одной семьи
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • flyurastrezhnev

    flyurastrezhnev
    1 час назад

    Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, советую всем опробовать пока цену не подняли или не запретили. Здесь все описано---- https://blu.vn/miopres

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь