Житель Тынды отправился в колонию за участие в преступной группе

В Амурской области осужден 31-летний житель Тынды. Мужчина признан виновным в незаконном обороте наркотических средств. Действовал он не один, а в составе организованной преступной группы.

Как установил суд, в 2017 году осужденный примкнул к действовавшей в городе преступной группе, занимающейся незаконным приобретением наркотических средств и их распространением. Преступную деятельность сотрудники правоохранительных органов пресекли в 2018 году. Участники группы осуждены к длительным срокам лишения свободы и в настоящее время отбывают наказания.

На стадии расследования уголовного дела следственные органы заключили с обвиняемым досудебное соглашение о сотрудничестве. Суд, рассмотрев уголовное дело, признал мужчину виновным и назначил ему шесть лет лишения свободы. Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии строгого режима. Как сообщает прокуратура Амурской области, приговор не вступил в законную силу.