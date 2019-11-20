«Железные» люди вернулись из Китая

Амурчане Альбина Попова, Дмитрий Саяпин и Антон Выдров на днях вернулись из китайского города Сямынь, где принимали участие в соревнованиях по триатлону. Дмитрий и Антон стали одними из сильнейших участников этой гонки и получили право участвовать в чемпионате мира по триатлону в Новой Зеландии.

О том, что заставляет людей плыть, бежать и крутить педали велосипеда Альбина и Антон рассказали в программе «Простые вопросы». При этом Антон Выдров уже несколько раз выигрывал титул «Железного человека».

Дорого ли участвовать в международных чемпионатах по триатлону и что дает увлечение именно этим видом спорта, узнаете, посмотрев видео.