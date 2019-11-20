Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:30 0

«Железные» люди вернулись из Китая

«Железные» люди вернулись из Китая

Амурчане Альбина Попова, Дмитрий Саяпин и Антон Выдров на днях вернулись из китайского города Сямынь, где принимали участие в соревнованиях по триатлону. Дмитрий и Антон стали одними из сильнейших участников этой гонки и получили право участвовать в чемпионате мира по триатлону в Новой Зеландии.

О том, что заставляет людей плыть, бежать и крутить педали велосипеда Альбина и Антон рассказали в программе «Простые вопросы». При этом Антон Выдров уже несколько раз выигрывал титул «Железного человека».

Дорого ли участвовать в международных чемпионатах по триатлону и что дает увлечение именно этим видом спорта, узнаете, посмотрев видео.

Просмотров всего: 45

#Простые вопросы #спорт

распечатать


Общество

Тындинские вольники стали призерами всероссийского турнира
Общество

В Циолковском готовят к открытию спортивный комплекс с бассейном
Спорт 1

Офицер ДВОКУ стал троекратным чемпионом мира по гиревому спорту
Общество 30

Нужно ли ужесточать правила продажи оружия: опрос
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь