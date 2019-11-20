В Иране во время протестов против поднятия цен на бензин погибло более 200 человек

В Иране при жестком подавлении акций протеста, продолжающихся уже несколько дней, погибли по меньшей мере около 200 человек в 21 городе. Протесты возникли из-за резкого повышения цен на бензин в стране. Власти ответили на протесты тотальным отключением интернета, которое длится уже несколько суток.

Поводом для протестов стало введение новых квот и резкое повышение цен на бензин: теперь владельцы частных автомобилей в Иране смогут в рамках квоты приобрести 60 литров бензина в месяц, при этом цена на него выросла с 10 до 15 тысяч иранских риалов (порядка 12 центов США по рыночному курсу). Бензин сверх квоты иранцам будут продавать уже по 30 тысяч риалов. Глава иранской Организации управления и планирования Мохаммад Бакер Нобахт сообщил, что доходы от повышения цен будут направлены на финансирование дополнительных субсидий для 18 миллионов иранских семей, сообщает «Медуза».

Тем временем президент страны Хассан Рухани заявил, что повышение цен на бензин «пойдет на пользу иранскому народу, особенно тем, кто переживает экономические трудности».

Иран владеет одними из крупнейших запасов нефти в мире, но из-за проблем с ее переработкой вынужден импортировать бензин. Проблемы усугубляются американскими санкциями: в ноябре 2018 года США запретили торговлю иранской нефтью и нефтепродуктами, продажу стране авиатехники, использование портов и кораблей Ирана в коммерческих целях, а также расчеты с иранскими финансовыми институтами, включая Центробанк. При этом министр нефти Ирана Бижан Зангане в начале 2019 года заявил, что страна больше не испытывает дефицита в бензине и не нуждается в его импорте, который прекратился с осени 2018 года, сообщало РИА Новости.

Массовые протесты охватили сотню населенных пунктов. Власти называют их насильственными, обвиняя в этом США и оппозицию.

В стране были подожжены по меньшей мере 100 банков и 57 магазинов, около 1000 человек арестованы. Власти также заявили об убийстве начальника полиции провинции Керманшах, где протесты приобрели особенно ожесточенный характер.

После начала протестов в стране заблокировали сообщение с внешним миром. Министр связи Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми заявил, что правительство приказало отключить связь 16 ноября, и пообещал, что подключение к интернету восстановят, не указав точной даты.

По подсчетам наблюдателей из некоммерческой организации NetBlocks, которая отслеживает нарушение работы глобальной сети, интернет в стране почти полностью отключен уже более 75 часов.

Это самое масштабное отключение интернета из всех, когда-либо зафиксированных NetBlocks, заявил в разговоре с CNN исследователь сетевой безопасности в нью-йоркском Центре по правам человека в Иране Амир Рашиди.