Охранять колледж Благовещенска, где произошла стрельба, будут росгвардейцы

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Охранять Амурский колледж строительства и ЖКХ в Благовещенске, где произошла стрельба, будут росгвардейцы. Учреждение заключило договор на оказание услуг физической охраны с ФГУП «Охрана» Росгвардии. Также такой договор заключил Амурский педагогический колледж.

Чтобы усилить меры безопасности, образовательные организации Амурской области закупают средства охраны. Так, металлоискатели приобрели Амурский аграрный колледж и Амурский многофункциональный центр профессиональный квалификаций. Об этом министру образования и науки региона Светлане Яковлевой отчитались руководители ссузов.

В настоящее время в колледжах, подведомственных министерству образования и науки области, насчитывается 16 металлоискателей. Руководство учреждений обозначило потребность еще в 58 таких приборах.

Колледжи формируют потребность в дополнительных турникетах, «тревожных кнопках», камерах видеонаблюдения и прочем оборудовании. Глава региона Василий Орлов поручил в кратчайшие сроки доложить о результатах и необходимых финансовых средствах. Их выплату предусмотрят из резервного фонда Амурской области, сообщает пресс-служба областного министерства образования и науки.

После трагедии 14 ноября незамедлительно была организована психологическая помощь студентам, родителям и сотрудникам колледжа силами педагогов-психологов учреждения и института развития образования области, а также психологом экстренной службы МЧС. Учебный процесс временно приостановили. 16 ноября состоялось родительское собрание. С понедельника работа психологов со студентами продолжилась.

Учебный процесс возобновился 19 ноября. Однако в связи с тем, что до конца года учебный корпус по улице Красноармейской, 155, из учебного процесса выведен, занятия проходят во втором отделении по улице Амурской, 97. Трагические события повлияли и на учебный план. Для скорейшей нормализации учебного процесса сдача курсовых работ перенесена на следующий семестр.

«Психологическое состояние детей в подростковом возрасте подвержено эмоциям. И роль взрослых (не только педагогов, но и родителей) в снижении этого эмоционального напряжения, устранении конфликтных ситуаций сложно переоценить, – отметила руководитель минобрнауки региона. – Мониторинг психологического климата, проводимый ранее в образовательных организациях области, показал, что необходимо пересмотреть подходы в оказании психологической помощи. Поэтому мы приняли участие в федеральном проекте "Поддержка семей, имеющих детей" и создали в регионе специальную службу психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям. Хочу подчеркнуть, что она не тождественна с психиатрической службой, как ошибочно можно подумать. Здесь можно получить профессиональную консультацию или просто посоветоваться, как действовать в той или иной ситуации с детьми».

Обратиться к специалистам службы можно по телефонам 8 (4162) 226-247 и 8 (4162) 226-250. Услуга бесплатная.

Как сообщало Амур.инфо, 14 ноября в Амурском колледже строительства и ЖКХ произошла стрельба. В ходе нее погиб студент, еще три человека получили ранения и были госпитализированы. Стрелок покончил жизнь самоубийством. Сотрудник охранной организации, следивший в тот день за безопасностью в колледже, и генеральный директор данной организации по решению суда были заключены под стражу. Возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.

После случившегося в системе образования Амурской области произошли кадровые изменения. Был уволен директор колледжа строительства и ЖКХ. По собственному желанию покинул свой пост заместитель министра образования и науки региона.