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20ноября
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сегодня, 17:27 0

Наводнение помогло Бурейской ГЭС увеличить выработку электроэнергии

Наводнение помогло Бурейской ГЭС увеличить выработку электроэнергии
Фото: burges.rushydro.ru

Бурейская ГЭС подвела итоги работы за девять месяцев с начала 2019 года. За это время гидроэлектростанция выработала на 10 % больше электроэнергии, чем за аналогичный период прошлого года. Повышенной выработке помогло наводнение.

С начала текущего года Бурейская ГЭС выработала 5,472 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. В 2018 году, за девять месяцев ГЭС выработала 4,903 миллиарда киловатт-часов. В третьем квартале 2019 года выработка станции была выше результатов третьего квартала 2018 года на 31 % и составила 2,386 миллиарда киловатт-часов.

Рост выработки станции в третьем квартале 2019 года произошел на фоне прохождения дождевого паводка и повышенного притока в Бурейское водохранилище. Приток за этот период на 42 % превысил среднемноголетние значения.

Всего же в течение теплого сезона 2019 года в Бурейском водохранилище зафиксировано прохождение восьми волн паводка. Наибольшая приточность была отмечена 25 июля и составила 8 560 кубических метров в секунду. «Грамотная работа специалистов Бурейской ГЭС по расчету режимов работы станции и соответствующие решения Амурского бассейно-водного управления позволили провести пропуск паводковых вод без каких-либо последствий для населения поселков, расположенных ниже по течению Буреи», – отмечают энергетики.

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#энергетика #наводнение

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