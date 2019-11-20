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20ноября
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сегодня, 17:20 0

Тындинские вольники стали призерами всероссийского турнира

Тындинские вольники стали призерами всероссийского турнира
Фото: sportprimorye.ru

Юные спортсмены из серверной столицы Приамурья приняли участие в турнире по вольной борьбе, который прошел во Владивостоке. Амурчане составили конкуренцию пятистам спортсменам не только из регионов Дальнего Востока, но также из Китая,Монголии, Азербайджана и Армении.

IV Всероссийский турнир по вольной борьбе посвятили памяти тренера-преподавателя Асалиева. На борцовском ковре встретились более 500 спортсменов.

Воспитанники отделения вольной борьбы спортивной школы № 2 заняли в итоге призовые места. В своих возрастных и весовых категориях Антон Никитин и Ульяна Гиль заняли вторые места, а Ярослав Карнаух и Григорий Марчуков стали третьими, сообщает пресс-служба администрации Тынды.

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#спорт #Тында

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