В Благовещенске открыли памятную доску поэтессе Светлане Борзуновой

Мемориальную доску в память о Светлане Борзуновой открыли в Благовещенске. Барельеф установили на фасаде дома № 283 на улице Ленина, где жила поэтесса. Памятное мероприятие состоялось в день рождения Светланы Аркадьевны.

В церемонии открытия приняли участие председатель Благовещенской городской думы Елена Евглевская, начальник управления культуры администрации Благовещенска Виктория Хопатько, представители общественной писательской организации и отделения Российского союза писателей, а также друзья и коллеги поэтессы. Почетное право открыть мемориальную доску было предоставлено близким людям поэтессы: сыну и хорошему другу Светланы – Нине Дьяковой.

К памятному дню коллеги и друзья Светланы Борзуновой из общественной писательской организации и отделения Российского союза писателей записали аудиоверсию стихотворений поэтессы, которые прозвучали на мероприятии. Эти записи уже опубликованы на сайте Муниципальной информационной библиотечной системы.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», решение об установке памятной доски Светлане Борзуновой приняли на заседании комитета по социальным вопросам Благовещенской городской думы 31 октября текущего года.

Светлана Аркадьевна Борзунова родилась 20 ноября 1951 года в Томске. Первые стихи поэтесса начала писать во втором классе. Печататься Светлана Борзунова стала на втором курсе филологического факультета Томского университета. Ее стихи выходили в коллективных сборниках, издаваемых в Москве, Новосибирске и Томске. После учебы в университете Светлана Аркадьевна работала диктором на радио, журналистом, была членом литературного объединения. В 1986 году переехала жить в Благовещенск. Сотрудничала с газетой «Амурский комсомолец», работала в пресс-центре областного совета профсоюзов, была заместителем главного редактора газеты «Амурская правда», последние годы трудилась в амурском приложении к газете «Комсомольская правда». С 1994 года член Союза писателей. Автор пяти книг стихотворений. Светлана Аркадьевна скончалась 1 декабря 2006 года.