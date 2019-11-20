В Амурской области собрали почти 840 тысяч тонн бобовых

В шести районах Амурской области завершилась уборка сои. Аграрии собрали 839,5 тысячи тонн бобовых. Всего хозяйствам предстоит обработать более 647 тысяч гектаров полей. Из них большую часть – 644 тысячи гектаров – уже убрали.

Уборка сои завершилась в Архаринском, Белогорском, Благовещенском, Константиновском, Мазановском и Серышевском районах. В первом аграрии более чем с 24,5 тысячи гектаров получили 26,5 тысячи тонн урожая. Во втором с 50 тысяч гектаров намолотили более 57 тысяч тонн бобовых. В Благовещенском районе убрали сои с меньшей площади – 33,5 тысячи гектаров, с которых получили около 40 тысяч тонн сои. В Константиновском районе хозяйства обработали 57,5 тысячи гектаров земли и намолотили около 86 тысяч тонн бобовых. В Мазановском районе уборка сои завершилась почти на 7 тысячах гектарах полей, урожайность с которых составила почти 5 тысяч тонн. В Серышевском районе с 51 тысячи гектаров аграрии получили более 47 тысяч тонн сои.

Уборка сои почти завершилась в Октябрьском районе. Здесь аграрии обработали более 62 тысяч гектаров полей, с которых собрали почти 84,5 тысячи тонн урожая. На последнем этапе уборка сои в Ивановском, Михайловском и Тамбовском районах. В первом убрано 63,5 тысячи гектаров, с которых намолочено 94,5 тысячи тонн сои. Во втором уборка охватила более 88 тысяч гектаров полей, с которых получено более 111,5 тысячи тонн. В третьем районе аграрии убрали более 85,5 тысячи гектаров, с которых собрали почти 148 тысяч тонн сои.

Больше всего сои высадили в этом году в Михайловском районе. Под главную культуру региона здесь отдали более 114 тысяч гектаров земли. На втором месте по площади, засеянной соей – Тамбовский район, в котором хозяйства отдали под бобовые более 75,5 тысячи гектаров, а в Ивановском высадили 63,5 тысячи гектаров соевых полей.

По данным правительства Амурской области, ежегодно Приамурье занимает первое место в Дальневосточном федеральном округе по производству сельскохозяйственной продукции. В области сосредоточено более 62 % всех посевных площадей в ДФО и более 32 % производимой сельхозпродукции. Также регион является лидером по производству сои во всей стране. В 2017 году Приамурье вошло в число субъектов России с высокими темпами роста производства сельхозпродукции, став четвертым в рейтинге и заняв второе место в рейтинге по производству продукции растениеводства.

Губернатор Амурской области Василий Орлов в своем докладе при подведении итогов работы за год отметил, что объем производства в хозяйствах региона составил 44,5 миллиарда рублей. Глава региона поставил задачу перед амурскими аграриями модернизировать сельхозпроизводства.

Правительство Амурской области планирует предоставить государственную поддержку в приобретении ежегодно 500 тракторов и 350 зерноуборочных комбайнов.