Благовещенцев приглашают познакомиться с культурой Армении

В Благовещенске 23 ноября состоится День армянской культуры. В Амурском областном доме народного творчества региональное отделение Союза армян России подготовит праздничную программу, чтобы познакомить всех желающих с древней армянской культурой.

С 17 часов в субботу, 23 ноября, гостей приглашают принять участие в обучающих мастер-классах по приготовлению традиционных блюд армянской кухни, хореографии и декоративно-прикладному искусству – резьбе по дереву и камню, чеканке.

На выставке, которая будет работать всего один день, представят предметы традиционного быта и национального костюма, изделия декоративно-прикладного искусства. Здесь же оформят тематическую фотозону. В фойе АОДНТ предложат дегустацию готовых национальных блюд.

В 18 часов начнется концерт армянского хореографического коллектива NUR. Как отмечают организаторы, это самая яркая и зрелищная часть праздника. На сцену киноконцертного зала выйдут исполнители в возрасте от 10 лет и старше. Программу концерта также украсят песни на армянском и русском языках, музыкальные произведения, исполняемые на национальных инструментах.

Мероприятие пройдет в областном Доме народного творчества с 17:00 до 19:30. Вход по пригласительным, их можно взять в кассе АОДНТ бесплатно. Возрастная маркировка Дня национальной культуры: 0+.

Адрес АОДНТ: Благовещенск, улица Ленина, 167.