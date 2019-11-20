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сегодня, 16:17 1

В мэрии Благовещенска обсудили ситуацию с подачей тепла в дома Астрахановки

В мэрии Благовещенска обсудили ситуацию с подачей тепла в дома Астрахановки
Фото: Амур.инфо

Мэр Благовещенска Валентина Калита собрала оперативное совещание по решению вопроса с отоплением индивидуальных жилых домов по переулкам Райчихинский, Полевой и улице Полевой. В совещании приняли участие заместители мэра, представители городского управления ЖКХ, АО «Амурские коммунальные системы» и амурского отделения ОНФ.

В середине октября жители нескольких домов этого района обратились с жалобой на низкие температуры в жилых помещениях. Под свой контроль ситуацию взяли активисты амурского ОНФ. Совместно с администрацией города и ресурсоснабжающей организацией была проведена работа по выявлению причин низкого температурного режима. В том числе были организованы несколько выездных совещаний с привлечением самих жителей.

В ходе выездов было установлено, что параметры работы котельной соответствуют температурному графику. Выявили участки тепловой сети с нарушением теплоизоляции. По данным фактам оперативно провели работы по восстановлению теплоизоляции. Мониторинг температурного режима в домах на разных улицах выявил нарушение гидравлического режима системы отопления данного района. Причиной нарушения является врезка циркуляционных насосов в систему отопления жителями некоторых частных домовладений. В результате конечные потребители не получают тепло в достаточной мере.

Директор по теплоснабжению АО «АКС» Сергей Громов доложил, что в системе теплоснабжения был установлен дополнительный насос, установка насоса не привела к желаемому результату. Поскольку все необходимые меры ресурсоснабжающей организацией были предприняты, консолидировано приняли решение ограничить электроснабжение частных домов. Цель – отключение насосного оборудования потребителей, проведение замеров, проверка гидравлического режима при работе в штатном режиме без стороннего оборудования.

Ранее подобные ограничения вводились, что привело к нормализации температурного и гидравлического режимов. По выявлению людей, установивших в систему отопления насосное оборудование, планируется незамедлительно подать иск в суд о предоставлении доступа в тепловые узлы потребителей. Дополнительное оборудование нужно будет демонтировать, чтобы температурный и гидравлический режимы в данном районе пришли в норму.

Как сообщает пресс-служба администрации Благовещенска, мэр поручила управлению ЖКХ совместно с АО «АКС» до конца текущей недели разобраться в причинах сложившейся ситуации и принять меры по решению проблемы.

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#городская власть #ЖКХ

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Комментарии
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  • Таяна

    Таяна
    51 минута назад

    Не пойму, как это они самовольно и самостоятельно сделали врезку в теплотрассу?

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