Концерты, выставки, мастер-классы: в Благовещенске отметят День матери

Фото: pixabay.com

24 ноября в России отмечают День матери. Он учрежден указом президента РФ Бориса Ельцина. Более десятка мероприятий, посвященных этому празднику, пройдет в течение пяти дней и в Благовещенске.

21 ноября

В 14:00 в городской библиотеке «Диалог» пройдет литературный час «Все на земле от материнских рук». Для гостей будет организован концерт с ансамблем «Молодушки», в исполнении которых прозвучат стихи и слова поздравления в честь самых родных и близких. В этот же день в 18:30 в филиале Общественно-культурного центра (ул. Институтская, 3) состоится праздничный концерт, посвященный Дню матери.

22 ноября

В 16:00 в Доме культуры села Садовое для ребят проведут тематический мастер-класс «Цветы для милой мамы», в рамках которого ребята сделают поздравительные открытки.

23 ноября

В 10:00 в филиале Общественно-культурного центра (ул. Кузнечная, 210) пройдет творческий мастер-класс «Мама может..», посвященный празднику.

В 11:00 в библиотеке села Садовое (ул. Юбилейная, 13) состоится творческая мастерская «Быть матерью – завидней доли нет». Дети сделают открытку для мамы, а также посмотрят театральную постановку «Мамонтенок».

В 13:00 в Доме культуры села Плодопитомник для ребят будет организован мастер-класс «Букет для мамы».

В 16:00 в библиотеке им. Б.Машука (ул. Институтская, 10/1) состоится творческий литературный вечер, посвященный Дню матери с участием Городского клуба поэзии. На мероприятии прозвучат стихотворения и музыкальные номера под гитару.

24 ноября

В 12:00 в филиале Общественно-культурного центра (ул. Кузнечная, 210) пройдет праздничный концерт «Сюрприз для мамы», подготовленный воспитанниками творческих студий.

В 15:00 в библиотеке «Дом семьи» (ул. Пионерская, 157) гости познакомятся с историей праздника и сделают открытку в технике скрапбукинг.

В 15:00 в библиотеке «Багульник» (п. Моховая Падь Л-2) откроют фотовыставку «С мамой по книжной Вселенной», здесь будут представлены фотоработы читателей, на которых запечатлены мамы и их дети с книгой.

30 ноября

В 16:00 в малом зале Общественно-культурного центра состоится большой праздничный концерт, посвященный Дню матери. Свои поздравления в этот день будут дарить творческие коллективы ОКЦ.

В преддверии праздника в библиотеках Благовещенска: в библиотеке искусств (ул. Ленина, 72), молодежной библиотеке им. А.П. Чехова (ул. Комсомольская, 3), библиотеке им. Б. Машука (ул. Институтская 10/1) и библиотеке «Центральная» (ул. Красноармейская, 128) можно будет отправить эксклюзивную поздравительную открытку. Акция будет действовать до 22 ноября включительно, сообщает пресс-служба городской администрации.