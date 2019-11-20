В благовещенских учреждениях культуры за 85 тысяч оценят качество оказания услуг

В областном центре Приамурья целый месяц будет длиться независимая оценка качества условий оказания услуг организациями культуры. Проверке подвергнется 7 учреждений. Специально для этого из регионального бюджета были выделены деньги.

Всего будет пять критериев, по которым будут оценивать учреждения: «Открытость и доступность информации об организации культуры», «Комфортность условий предоставления услуг», «Доступность услуг для инвалидов», «Доброжелательность, вежливость работников организации» «Удовлетворенность условиями оказания услуг».

Так, при оценке доступности услуг для людей с ограниченными возможностями, обратят внимание на наличие пандусов, спецпарковок, наличие адаптированных лифтов и даже сменных кресел-колясок. При оценке комфортности условий будет учитываться наличие комфортной зоны отдыха (ожидания), доступность питьевой воды и даже чистоту санитарно-гигиенических помещений, наличие в них мыла и туалетной бумаги.

Качество услуг оценят в областном театре драмы, областном театре кукол, областной филармонии, областной научной и областной детской библиотеках, краеведческом музее и АОДНТ.

Кто займется этим, станет известно после окончания аукциона, который проводится по заказу министерства культуры и национальной политики Амурской области. На то, чтобы проверить все критерии, а затем сформировать какие-то предложения, у подрядчика будет 30 календарных дней с момента заключения контракта.

В качестве источников и методов сбора информации о качестве условий оказания услуг указаны: анализ официальных сайтов организаций культуры и информационных стендов; анализ нормативных правовых актов; наблюдение и даже так называемая контрольная закупка; опрос получателей услуг.

Во время опроса посетителям учреждений дадут анкету, которая призвана помочь изучить их мнение.

Исполнитель должен будет провести анализ собранных данных и подготовить предложения по улучшению качества работы организаций культуры. На независимую оценку из бюджета Амурской области выделено более 85 тысяч рублей.