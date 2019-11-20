В Воронежской области уволили пьяного врача-рентгенолога детской больницы (видео)

В больнице Воронежской области врач-рентгенолог пришла на работу пьяная. Видео распространил один из родителей, после чего главврач больницы приняла решение уволить медика.

Ролик с медиком из больницы Семилукского района опубликовал один из посетителей медучреждения. Его ребёнку требовалось срочно сделать рентген руки.

В момент записи видео в кабинете на кровати сидит женщина в белом халате и не реагирует на съёмку и обращения автора видео.

В больнице женщину сначала отстранили от работы, а позже уволили. В тот же день сотрудники полиции провели освидетельствование, которое подтвердило состояние алкогольного опьянения.

Главный врач больницы в Воронежской области прокомментировала Life инцидент. «Мы с огромным сожалением комментируем эту неприемлемую для всех ситуацию... Мы немедленно отстранили сотрудника, оперативно заменив его другим лаборантом. Кроме того, оказали содействие полиции, в тот же день провели освидетельствование, которое подтвердило состояние алкогольного опьянения. Несмотря на то, что ранее жалоб не было на врача, было принято решение об увольнении», – отметил главный врач Семилукской РБ им. А.В. Гончарова Алексей Акульшин.

По его словам, пациентам принесли извинения и гарантировали высокое качество обслуживания в будущем.