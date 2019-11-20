Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:49 0

В Воронежской области уволили пьяного врача-рентгенолога детской больницы (видео)

В Воронежской области уволили пьяного врача-рентгенолога детской больницы (видео)
Фото: lkcjjang40090 с сайта Pixabay

В больнице Воронежской области врач-рентгенолог пришла на работу пьяная. Видео распространил один из родителей, после чего главврач больницы приняла решение уволить медика.

Ролик с медиком из больницы Семилукского района опубликовал один из посетителей медучреждения. Его ребёнку требовалось срочно сделать рентген руки.

В момент записи видео в кабинете на кровати сидит женщина в белом халате и не реагирует на съёмку и обращения автора видео.

В больнице женщину сначала отстранили от работы, а позже уволили. В тот же день сотрудники полиции провели освидетельствование, которое подтвердило состояние алкогольного опьянения.

Главный врач больницы в Воронежской области прокомментировала Life инцидент. «Мы с огромным сожалением комментируем эту неприемлемую для всех ситуацию... Мы немедленно отстранили сотрудника, оперативно заменив его другим лаборантом. Кроме того, оказали содействие полиции, в тот же день провели освидетельствование, которое подтвердило состояние алкогольного опьянения. Несмотря на то, что ранее жалоб не было на врача, было принято решение об увольнении», – отметил главный врач Семилукской РБ им. А.В. Гончарова Алексей Акульшин.

По его словам, пациентам принесли извинения и гарантировали высокое качество обслуживания в будущем.

Просмотров всего: 354

#медицина #происшествия

распечатать


В России и мире

В Иране во время протестов против поднятия цен на бензин погибло более 200 человек
Происшествия

Охранять колледж Благовещенска, где произошла стрельба, будут росгвардейцы
Происшествия 2

За два дня снегопада на свободненских дорогах произошло много ДТП (фото)
В России и мире

Ученые назвали главную причину появления рака
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь