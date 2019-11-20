За два дня снегопада на свободненских дорогах произошло много ДТП (фото)
Два дня в Свободном шел снег. Непогода спровоцировала рост количества ДТП в городе и Свободненском районе.
Так, в 10 часов на 128-м километре автодороги Благовещенск – Свободный столкнулись два автомобиля, а в 10 часов 15 минут там же перевернулся автомобиль УАЗ Патриот. В обоих происшествиях обошлось без пострадавших.
Примерно в 13 часов на выезде из Свободного возле АЗС «Стрела» столкнулись автомобили Toyota Caldina и Toyota Mark X.
В 15 часов на 134-м километре трассы Благовещенск – Свободный водитель автомобиля Toyota Caldina не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем Isuzu Forward. В результате дорожной аварии пострадал пассажир «калдины», сообщает Gzt-sv.ru.
Вечером появилась информация о ДТП, которое произошло в районе Усть-Перы.
В связи с изменением погодных условий свободненский отдел ГИБДД обращается к водителям: их просят соблюдать безопасную дистанцию, выбирать адекватный скоростной режим, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения.
Фото: gzt-sv.ru
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