За два дня снегопада на свободненских дорогах произошло много ДТП (фото)

Два дня в Свободном шел снег. Непогода спровоцировала рост количества ДТП в городе и Свободненском районе.

Так, в 10 часов на 128-м километре автодороги Благовещенск – Свободный столкнулись два автомобиля, а в 10 часов 15 минут там же перевернулся автомобиль УАЗ Патриот. В обоих происшествиях обошлось без пострадавших.

Примерно в 13 часов на выезде из Свободного возле АЗС «Стрела» столкнулись автомобили Toyota Caldina и Toyota Mark X.

В 15 часов на 134-м километре трассы Благовещенск – Свободный водитель автомобиля Toyota Caldina не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем Isuzu Forward. В результате дорожной аварии пострадал пассажир «калдины», сообщает Gzt-sv.ru.

Вечером появилась информация о ДТП, которое произошло в районе Усть-Перы.

В связи с изменением погодных условий свободненский отдел ГИБДД обращается к водителям: их просят соблюдать безопасную дистанцию, выбирать адекватный скоростной режим, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения.

Фото: gzt-sv.ru