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20ноября
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сегодня, 15:45 1

В Моховой Пади закроют баню и благоустроят сквер у памятника героям-танкистам

В Моховой Пади закроют баню и благоустроят сквер у памятника героям-танкистам
Фото: amur.info

В Моховой Пади обустроят сквер у памятника героям-танкистам. Средства на реконструкцию заложены в проект городского бюджета на 2020 год.

В октябре было принято решение о закрытии бани в поселке. Как сообщает администрация Благовещенска, это связано с тем, что среди жителей Моховой Пади услуга практически не востребована. Вместе с тем руководство города предложило оставить деньги, заложенные на содержание бани, в поселке, и направить их на развитие этого отдаленного района Благовещенска.

Куда потратить высвободившиеся средства, подсказали жители Моховой Пади. В прошедшем недавно рейтинговом голосовании для отбора общественных территорий, которые будут благоустроены в следующем году, они приняли активное участие. Более 9,5 тысячи человек отдали голоса за преображение своего села. При этом они проявили еще большую инициативу и обратились к мэру с просьбой все же рассмотреть возможность благоустройства одной из общественных территорий в Моховой Пади.

Инициативу жителей поддержали, и в год 75-летия Победы в поселке благоустроят сквер около памятника героям-танкистам. Кроме того, рассматривается вопрос о благоустройстве в следующем году и территории у ручья Буяновского, которая заняла второе место в рейтинговом голосовании.

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#жизнь #память

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Комментарии
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  • Буржуйчик

    Буржуйчик
    1 час назад

    Впервые узнала, что живу в селе .Спасибо Амуринфо

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