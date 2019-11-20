С компаниями Китая обсуждают расширение производства свинины на Дальнем Востоке

Один из крупнейших российских агрохолдингов обсуждает с китайскими компаниями увеличение производства свинины на Дальнем Востоке до 1 миллиона тонн. Однако этот проект возможен, в частности, только при открытии китайского рынка для поставок российской свинины. Об этом заявил гендиректор агрохолдинга Максим Басов.

«Мы ведем переговоры с крупными китайскими компаниями об увеличении производства свинины на Дальнем Востоке до 1 миллиона тонн, что очень много. Но это может произойти только после того, как Китай откроет свой рынок и китайские компании решат инвестировать в России», – сказал Басов в ходе телефонной конференции.

Он указал, что без долгосрочного партнерства с китайским бизнесом агрохолдинг не будет инвестировать в отрасль существенные средства, по крайней мере, за пределами Китая. Если власти КНР разрешат поставки российской свинины, предприятие готово не только экспортировать туда свою продукцию, но и создать новые мощности со сроком окупаемости меньше четырех лет.

«У нас есть возможность быстро построить дополнительные мощности на Дальнем Востоке, но не более 40 тысяч тонн, и в Тамбовской области – тоже около 40 тысяч тонн. Мы будем увеличивать мощности в свиноводстве еще больше, только если у нас будет партнерство с китайскими компаниями, особенно – на Дальнем Востоке», – цитирует Максима Басова «Прайм».