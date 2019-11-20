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сегодня, 15:09 11

С компаниями Китая обсуждают расширение производства свинины на Дальнем Востоке

С компаниями Китая обсуждают расширение производства свинины на Дальнем Востоке
Фото: pixabay.com

Один из крупнейших российских агрохолдингов обсуждает с китайскими компаниями увеличение производства свинины на Дальнем Востоке до 1 миллиона тонн. Однако этот проект возможен, в частности, только при открытии китайского рынка для поставок российской свинины. Об этом заявил гендиректор агрохолдинга Максим Басов.

«Мы ведем переговоры с крупными китайскими компаниями об увеличении производства свинины на Дальнем Востоке до 1 миллиона тонн, что очень много. Но это может произойти только после того, как Китай откроет свой рынок и китайские компании решат инвестировать в России», – сказал Басов в ходе телефонной конференции.

Он указал, что без долгосрочного партнерства с китайским бизнесом агрохолдинг не будет инвестировать в отрасль существенные средства, по крайней мере, за пределами Китая. Если власти КНР разрешат поставки российской свинины, предприятие готово не только экспортировать туда свою продукцию, но и создать новые мощности со сроком окупаемости меньше четырех лет.

«У нас есть возможность быстро построить дополнительные мощности на Дальнем Востоке, но не более 40 тысяч тонн, и в Тамбовской области – тоже около 40 тысяч тонн. Мы будем увеличивать мощности в свиноводстве еще больше, только если у нас будет партнерство с китайскими компаниями, особенно – на Дальнем Востоке», – цитирует Максима Басова «Прайм».

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#Китай #производство #экономика

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Комментарии
Показать все (11) Обсудить на форуме
  • ФИО

    ФИО
    2 часа назад

    вот она - причина массовой чумы свиней в дфо?

  • Вася359

    Вася359
    2 часа назад

    а ДВ вообще русский?

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    самое время)))

  • Noir

    Noir
    2 часа назад

    Паузу выждали, пора занимать рынок.

  • Myxira

    Myxira
    2 часа назад

    ФИО

    вот она - причина массовой чумы свиней в дфо?



    И в чем причина?

  • zeya28

    zeya28
    2 часа назад

    Что и требовалось доказать.

  • Терминатор

    Терминатор
    2 часа назад

    Не, ну не гады?

  • КП

    КП
    1 час назад

    Что то какой-то бред. Если вы не откроете свои рынки, то мы не будем инвестировать в своё производство. Совершенно простой и искренний ответ - ну и не инвестируйте.

  • physic1

    physic1
    1 час назад

    Так вот оно ЧО, Михалыч!!!!

  • Авантыч

    Авантыч
    41 минута назад

    Myxira

    ФИО

    вот она - причина массовой чумы свиней в дфо?



    И в чем причина?



    В глупости людей.

  • full

    full
    9 минут назад

    Оригинально. Киты снабдили нас АЧС, а теперь помогут развеcти свиней?

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