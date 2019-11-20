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сегодня, 15:01 0

СМИ: Заворотнюк идет на поправку

СМИ: Заворотнюк идет на поправку
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/?hl=ru

Интервью с близким другом семьи Заворотнюк опубликовала «Комсомольская правда». Здоровье актрисы улучшилось: у неё исчезли головные боли, улучшилось зрение и появился аппетит, рассказал он.

По словам друга, Анастасия находится не в клинике, а в реабилитационном центре. Он заявил, что есть перспектива на выздоровление, так как при удалении опухоли здоровые клетки задеты не были.

Сейчас Настя ходит, разговаривает, нормально слышит, у неё проснулся аппетит. Врачи в данный момент заняты удалением из организма Заворотнюк генетически «поломанных» клеток, для этого ставят капельницы. Доктора надеются, что раковые клетки не будут так стремительно расти.

Врачи разрешили Анастасии видеться с маленькой дочкой. Девочку каждый день приносят к ней.

Источник «Комсомольской правды» сообщил, что Анастасия Заворотнюк решилась рожать ребёнка, чтобы удержать мужа. Она сильно ревновала супруга, а он собирался уйти из семьи. И тогда актриса приняла решение родить ребёнка, ведь Пётр всегда мечтал о том, чтобы иметь своих детей.

В августе в СМИ появилась информация о том, что у Анастасии Заворотнюк развился рак после рождения дочери, а ее состояние ухудшается. Актриса пережила сложную операцию в Германии, но это ей не помогло. Семья отказывается принимать деньги от друзей. Также родственники отказались от официальных комментариев о состоянии Заворотнюк. Позже они создали страницу в Инстаграм, где публикуют правдивую информацию и развеивают слухи вокруг болезни знаменитой актрисы.

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#здоровье #шоу-бизнес

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