СМИ: Заворотнюк идет на поправку

По словам друга, Анастасия находится не в клинике, а в реабилитационном центре. Он заявил, что есть перспектива на выздоровление, так как при удалении опухоли здоровые клетки задеты не были.

Сейчас Настя ходит, разговаривает, нормально слышит, у неё проснулся аппетит. Врачи в данный момент заняты удалением из организма Заворотнюк генетически «поломанных» клеток, для этого ставят капельницы. Доктора надеются, что раковые клетки не будут так стремительно расти.

Врачи разрешили Анастасии видеться с маленькой дочкой. Девочку каждый день приносят к ней.

Источник «Комсомольской правды» сообщил, что Анастасия Заворотнюк решилась рожать ребёнка, чтобы удержать мужа. Она сильно ревновала супруга, а он собирался уйти из семьи. И тогда актриса приняла решение родить ребёнка, ведь Пётр всегда мечтал о том, чтобы иметь своих детей.

В августе в СМИ появилась информация о том, что у Анастасии Заворотнюк развился рак после рождения дочери, а ее состояние ухудшается. Актриса пережила сложную операцию в Германии, но это ей не помогло. Семья отказывается принимать деньги от друзей. Также родственники отказались от официальных комментариев о состоянии Заворотнюк. Позже они создали страницу в Инстаграм, где публикуют правдивую информацию и развеивают слухи вокруг болезни знаменитой актрисы.