Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:04 2

Амурские северяне сняли погоню соболя за зайцем (видео)

Амурские северяне сняли погоню соболя за зайцем (видео)
Фото: gzt-sv.ru

Жители села Усть-Нюкжа Тындинского района сняли на видео, как соболь гонится за зайцем. Беляк побежал в сторону машины, откуда велась съемка, видимо, чтобы чувствовать себя в безопасности возле людей.

Интересной видеосъемкой поделились читатели свободненского издания «Зейские огни». Как отмечает издание, пища соболя разнообразна и не ограничивается ягодами. Основной рацион зверька составляют мелкие млекопитающие и птицы. Пропитание соболь добывает на земле, на деревья он залезает изредка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

из села Усть-Нюкжа Тындинского района. ⠀ ◽️На видео видно, как соболь гонится по заснеженной дороге за белым зайцем. ⠀ ◽️Заяц, видимо, почувствовав защиту от людей, присел возле автомобиля, откуда и велась видеозапись. ⠀ ◽️Стоит сказать, что пища соболя разнообразна. Кроме мелких млекопитающих и птиц, которые составляют основную часть его кормового рациона, соболь в большом количестве поедает и растительные корма (ягоды, кедровые орехи и др.). ⠀ ◽️Небольшой, но сильный хищник, соболь в отличие от ближайшего вида - лесной куницы - ведёт почти исключительно наземный образ жизни и на деревья залезает лишь изредка. Поэтому и пищу себе он добывает на земле. ⠀ ◽️Мелких мышевидных, бурундуков, кротов, пищух он ловит, скрадывая и подкарауливая, как кошка. В то время, когда земля покрыта снегом, соболь, учуяв мышь или полёвку, ныряет в снег с такой быстротой, что добыча редко уходит от него. ⠀ ◽️Более крупных животных, например зайцев, соболь упорно и осторожно скрадывает или подкарауливает на тропе. Двумя-тремя быстрыми прыжками он настигает приблизившуюся жертву и быстро убивает её. Если нападение неудачно, то соболь редко преследует беляка. ⠀ 🎥 от подписчиков ⠀ #приамурье #зейскиеогни #устьнюкжа #природа #мирживотных

Публикация от Зейские огни (@zeiskieogni)

«Классное видео! Соболь-то меньше зайца, а хищник», – удивляются подписчики инстаграм-аккаунта «Зейских огней». «Только зайца жалко», «А что было потом с зайчиком?» – переживают другие читатели, но ответа на этот вопрос нет.

Мелких мышевидных, бурундуков, кротов, пищух соболь ловит, скрадывая и подкарауливая, как кошка. В то время когда земля покрыта снегом, соболь, учуяв мышь или полевку, ныряет в снег с такой быстротой, что добыча редко уходит от него.

Более крупных животных, например зайцев, соболь упорно и осторожно скрадывает или подкарауливает на тропе. Двумя-тремя быстрыми прыжками он настигает приблизившуюся жертву и быстро убивает ее. Если нападение неудачно, то соболь редко преследует беляка.

Просмотров всего: 1062

#животные #природа

распечатать


Происшествия 23

В Ромненском районе зафиксировано бешенство у лисиц, выходивших к людям
Общество 2

Амурский эколог боится, что не улетевший дальневосточный аист может замерзнуть (видео)
Общество

В Приамурье работают «столовые» для диких животных
Общество

В Приморье обнаружили одиноких детенышей амурского тигра (видео)
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Нур

    Нур
    2 часа назад

    Какой умный зайчище)))))

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    дорогая шапка ловила шапку дешевую)))

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь