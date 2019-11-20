Амурские северяне сняли погоню соболя за зайцем (видео)

Жители села Усть-Нюкжа Тындинского района сняли на видео, как соболь гонится за зайцем. Беляк побежал в сторону машины, откуда велась съемка, видимо, чтобы чувствовать себя в безопасности возле людей.

Интересной видеосъемкой поделились читатели свободненского издания «Зейские огни». Как отмечает издание, пища соболя разнообразна и не ограничивается ягодами. Основной рацион зверька составляют мелкие млекопитающие и птицы. Пропитание соболь добывает на земле, на деревья он залезает изредка.

«Классное видео! Соболь-то меньше зайца, а хищник», – удивляются подписчики инстаграм-аккаунта «Зейских огней». «Только зайца жалко», «А что было потом с зайчиком?» – переживают другие читатели, но ответа на этот вопрос нет.

Мелких мышевидных, бурундуков, кротов, пищух соболь ловит, скрадывая и подкарауливая, как кошка. В то время когда земля покрыта снегом, соболь, учуяв мышь или полевку, ныряет в снег с такой быстротой, что добыча редко уходит от него.

Более крупных животных, например зайцев, соболь упорно и осторожно скрадывает или подкарауливает на тропе. Двумя-тремя быстрыми прыжками он настигает приблизившуюся жертву и быстро убивает ее. Если нападение неудачно, то соболь редко преследует беляка.