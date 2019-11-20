Амурские северяне сняли погоню соболя за зайцем (видео)
Жители села Усть-Нюкжа Тындинского района сняли на видео, как соболь гонится за зайцем. Беляк побежал в сторону машины, откуда велась съемка, видимо, чтобы чувствовать себя в безопасности возле людей.
Интересной видеосъемкой поделились читатели свободненского издания «Зейские огни». Как отмечает издание, пища соболя разнообразна и не ограничивается ягодами. Основной рацион зверька составляют мелкие млекопитающие и птицы. Пропитание соболь добывает на земле, на деревья он залезает изредка.
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из села Усть-Нюкжа Тындинского района. ⠀ ◽️На видео видно, как соболь гонится по заснеженной дороге за белым зайцем. ⠀ ◽️Заяц, видимо, почувствовав защиту от людей, присел возле автомобиля, откуда и велась видеозапись. ⠀ ◽️Стоит сказать, что пища соболя разнообразна. Кроме мелких млекопитающих и птиц, которые составляют основную часть его кормового рациона, соболь в большом количестве поедает и растительные корма (ягоды, кедровые орехи и др.). ⠀ ◽️Небольшой, но сильный хищник, соболь в отличие от ближайшего вида - лесной куницы - ведёт почти исключительно наземный образ жизни и на деревья залезает лишь изредка. Поэтому и пищу себе он добывает на земле. ⠀ ◽️Мелких мышевидных, бурундуков, кротов, пищух он ловит, скрадывая и подкарауливая, как кошка. В то время, когда земля покрыта снегом, соболь, учуяв мышь или полёвку, ныряет в снег с такой быстротой, что добыча редко уходит от него. ⠀ ◽️Более крупных животных, например зайцев, соболь упорно и осторожно скрадывает или подкарауливает на тропе. Двумя-тремя быстрыми прыжками он настигает приблизившуюся жертву и быстро убивает её. Если нападение неудачно, то соболь редко преследует беляка. ⠀ 🎥 от подписчиков ⠀ #приамурье #зейскиеогни #устьнюкжа #природа #мирживотных
«Классное видео! Соболь-то меньше зайца, а хищник», – удивляются подписчики инстаграм-аккаунта «Зейских огней». «Только зайца жалко», «А что было потом с зайчиком?» – переживают другие читатели, но ответа на этот вопрос нет.
Мелких мышевидных, бурундуков, кротов, пищух соболь ловит, скрадывая и подкарауливая, как кошка. В то время когда земля покрыта снегом, соболь, учуяв мышь или полевку, ныряет в снег с такой быстротой, что добыча редко уходит от него.
Более крупных животных, например зайцев, соболь упорно и осторожно скрадывает или подкарауливает на тропе. Двумя-тремя быстрыми прыжками он настигает приблизившуюся жертву и быстро убивает ее. Если нападение неудачно, то соболь редко преследует беляка.
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