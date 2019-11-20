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В Циолковском готовят к открытию спортивный комплекс с бассейном

В Циолковском готовят к открытию спортивный комплекс с бассейном

Строительство спортивного комплекса с бассейном длиной 25 метров в Циолковском подходит к концу. Строители уже сделали чаши бассейна, внутреннюю отделку стен и установили специальные лифты для маломобильных групп населения. Это будет первый бассейн в Циолковском.

Строительство спортивного комплекса в Циолковском началось в 2006 году. В 2011-м работы были приостановлено и возобновились только в прошлом году. На это из муниципального бюджета был выделен 101 миллион рублей. Завершить строительство должны к концу года.

По проекту, спорткомплекс включает в себя большой и малый бассейны, зал для занятий фитнесом, помещение для игры в бильярд, зал для игры в настольный теннис и шахматно-шашечный клуб. Сейчас идут последние работы по установке оборудования, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

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#спорт #строительство #Циолковский

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