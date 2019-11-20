Центр при БГПУ помогает детям-мигрантов адаптироваться в Амурской области

Дети мигрантов, приехавшие с родителями жить в Амурскую область, могут пройти бесплатное обучение, которое поможет быстрее адаптироваться на новом месте. Занятия проводят для детей, не владеющих русским языком и не знакомых с культурой России.

Школа русского языка для иностранных граждан работает в Благовещенском государственном педуниверситете. Она открылась в 2016 году и стала первым таким учреждением на Дальнем Востоке. Сегодня услуги организации более чем актуальны – с каждым годом в регионе становится больше иностранных граждан. Как поясняет министерство образования и науки Амурской области, во многом это связано с развивающейся экономикой региона и рядом инвестиционных проектов, таких как космодром Восточный, Амурский газоперерабатывающий завод, трансграничный автомобильный мост через Амур и другие.

В текущем учебном году в детских садах Амурской области числятся около 100 детей мигрантов, в школах – около 300.

«Стоит учитывать, что не все дети иностранных граждан посещают образовательные организации. Кроме того, нередко бывает так, что ребенок, у которого родители – иностранцы, имеет российское гражданство, но это не является гарантией того, что он знает русский язык и культуру страны, в которой живет», – прокомментировала руководитель школы Татьяна Юрченко.

В программу обучения для иностранных детей входят занятия по русскому языку, литературе и русской культуре. Встречи проходят два раза в неделю. Программа рассчитана на один учебный год – этого, как уверяют в центре, достаточно для погружения ребенка в иную культурную среду.

«Центр открыт для детей любого возраста и различных национальностей. К примеру, у нас обучение проходят таджики, узбеки, киргизы, китайцы. Необходимые ресурсы для этого – учебная литература, оборудование, педагоги – есть», – отметила Татьяна Юрченко.

Записать ребенка в школу для детей мигрантов можно по номеру: +7-962-293-26-64.