Мороз до минус 27 градусов: прогноз погоды в Амурской области на 21 ноября

Фото: Амур.инфо

Ночью 21 ноября в Амурской области переменно облачно, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха опустится до минус 22...27, при прояснении будет около минус 33.

Днем без осадков. Ветер с запада разгонится до 4-9 метров в секунду. Температура воздуха составит 12...17 градусов мороза, по северу местами – 18...23 градуса мороза. В Благовещенске ночью малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный, его скорость составит 5...10 метров в секунду. Температура воздуха – 22...24 градуса мороза. Днем ясно, ветер с запада, юго-запада разгонится до 4-9 метров в секунду. Температура воздуха составит минус 13...15 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Нина Гвоздкова