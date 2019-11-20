Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:34 0

Мороз до минус 27 градусов: прогноз погоды в Амурской области на 21 ноября

Мороз до минус 27 градусов: прогноз погоды в Амурской области на 21 ноября
Фото: Амур.инфо

Ночью 21 ноября в Амурской области переменно облачно, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха опустится до минус 22...27, при прояснении будет около минус 33.

Днем без осадков. Ветер с запада разгонится до 4-9 метров в секунду. Температура воздуха составит 12...17 градусов мороза, по северу местами – 18...23 градуса мороза.

В Благовещенске ночью малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный, его скорость составит 5...10 метров в секунду. Температура воздуха – 22...24 градуса мороза. Днем ясно, ветер с запада, юго-запада разгонится до 4-9 метров в секунду. Температура воздуха составит минус 13...15 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

Просмотров всего: 165

#погода

распечатать


Общество

Осадков не ожидается: прогноз погоды в Амурской области на 20 ноября
Общество 1

Снег закончится: прогноз погоды в Амурской области на 20 ноября
Общество

Сильно задержавшийся авиарейс прибыл из Домодедово в Благовещенск
Общество

Снег и ветер: прогноз погоды в Амурской области на 19 ноября
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь