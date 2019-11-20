Ученые назвали главную причину появления рака

Ученые американского Университета Северной Каролины установили главную причину появления рака. Они считают, что около 20 % случаев заболевания раком связаны с распространением инфекции, вирусов или бактерий.

При этом главной причиной появления онкологических заболеваний является постоянное воспаление.

Учёные полагают, что рак может появиться в результате взаимодействия бактерий и гликопротеина MUC1. Обычно гликопротеин выполняет защитную функцию, однако в условиях постоянного воспаления он может запустить патогенные процессы. В то же время у ряда пациентов MUC1 продолжает выполнять противовоспалительную функцию, сообщает Life.

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