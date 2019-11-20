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сегодня, 14:11 0

Ученые назвали главную причину появления рака

Ученые назвали главную причину появления рака
Фото: Gerd Altmann с сайта Pixabay

Ученые американского Университета Северной Каролины установили главную причину появления рака. Они считают, что около 20 % случаев заболевания раком связаны с распространением инфекции, вирусов или бактерий.

При этом главной причиной появления онкологических заболеваний является постоянное воспаление.

Учёные полагают, что рак может появиться в результате взаимодействия бактерий и гликопротеина MUC1. Обычно гликопротеин выполняет защитную функцию, однако в условиях постоянного воспаления он может запустить патогенные процессы. В то же время у ряда пациентов MUC1 продолжает выполнять противовоспалительную функцию, сообщает Life.

Ранее на странице Амур.life вышел материал об онкологии. Врач рассказала о том, как диагностировать рак на ранней стадии, помогает ли народная медицина в лечении онкологии, почему россияне стремятся уехать на лечение за границу и что нужно знать о своих генах.

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#здоровье #медицина

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