Дальневосточные школьники примут участие в создании энциклопедии будущего

Юных жителей всех регионов страны призывают стать участниками федерального конкурса «Будущее время Поколения М». К участию приглашаются дети от 11 до 18 лет. Лучшие юные писатели и художники страны станут создателями и иллюстраторами книги о мире будущего.

О запуске конкурса объявили крупнейший российский телекоммуникационный оператор и поставщик цифровых услуг МТС, издательство «АСТ» (редакция «Аванта») и благотворительный фонд «Система». Конкурс объединит благотворительные практики МТС по развитию детского творчества (проект «Поколение М»), проект по перезагрузке научной фантастики «Будущее время» (литературный конкурс БФ «Система») и издательский опыт научно-популярной редакции «Аванта».

Юные участники конкурса должны написать короткий рассказ или создать иллюстрацию по одной из конкурсных тем и загрузить свою работу на сайт проекта pokolenie.mts.ru до 12 апреля 2020 года. Юным писателям и художникам предлагается пофантазировать по одному или нескольким из шести направлений: «Город будущего», «Медицина будущего», «Наука и технологии будущего», «Развлечения будущего», «Образование будущего», «Мода будущего». Из лучших работ редакция «Аванта» издательства «АСТ» создаст иллюстрированную энциклопедию, которая поступит на прилавки российских книжных магазинов в 2020 году. Обложку издания украсит одна из детских конкурсных работ, которая будет выбрана жюри и «оживлена» с помощью инструментов дополненной реальности.

Для участников конкурса на сайте проекта будет также создана бесплатная образовательная программа от экспертов, которая поможет молодым футурологам лучше сориентироваться в мире современных технологий, получить новые идеи и расширить поле для фантазии.

Экспертами конкурса станут космонавт Федор Юрчихин, председатель Гильдии словесников Антон Скулачев, научный журналист Андрей Константинов, психолог, автор популярных книг по психологии для школьников Ирина Чеснова, известные дизайнеры Игорь Гуляев и Юлия Далакян, знаменитый книжный график и иллюстратор сотни книг, председатель Совета по детской книге России Виктор Чижиков, главный художественный редактор «Аванты» Екатерина Гордеева, а также эксперты по цифровым технологиям МТС: руководитель центра инноваций МТС Владимир Хренков, руководитель центра Искусственного интеллекта МТС Аркадий Сандлер и другие.

«Проект «Поколение М», который мы запустили пять лет назад, сегодня является действующей площадкой для объединения усилий бизнеса и некоммерческих организаций с целью предоставления равных возможностей для качественного образования и творческого развития детям во всех регионах страны. Участие в проекте издательства «АСТ», которое возглавило художественную номинацию, и благотворительного фонда «Система», курирующего литературную часть, позволило нам запустить комплексный конкурс «Будущее время Поколения М» и дать начинающим писателям и художникам уникальную возможность – уже в таком юном возрасте стать опубликованным автором и профессиональным иллюстратором», – рассказала руководитель благотворительных программ МТС Екатерина Филатова.

«Уже два года мы реализуем проект по перезагрузке научной фантастики «Будущее время», который объединяет в себе литературный конкурс, публичную образовательную программу и издание сборника лучших рассказов. За это время в конкурсе приняли участие более 3 000 взрослых авторов со всего мира. Мы решили расширить рамки проекта и обратиться к юным писателям и художникам. Объединив нашу экспертизу с опытом и ресурсами проекта «Поколение М» от МТС, мы вместе начинаем поиск смелых визионеров со свежими идеями и высоким потенциалом среди совсем юных ребят, которые в будущем смогут стать лицом российской научной фантастики», – отметила президент благотворительного фонда «Система Анна Янчевская.

«Конкурс "Будущее время Поколения М" для нас — это смелый эксперимент, в ходе которого мы хотим вовлечь максимально широкую аудиторию детей в создание научно-популярной книги, которая будет интересна их сверстникам. И интернет для этого – самая правильная площадка. Надеемся, что образовательная программа в онлайне от мастеров проекта позволит вдохновить участников и задать тон для их творчества, а по итогам интернет-соревнования мы получим большое количество работ высокого уровня, которые сделают «энциклопедию будущего» по-настоящему захватывающей», – рассказала директор департамента детской литературы издательства «АСТ» Ольга Муравьева.

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