Благовещенец хотел обмануть таможню с помощью «фонарей»

За 10 месяцев с начала 2019 года в регионе деятельности Благовещенской таможни пассажиропоток увеличился на 10 %. Сотрудники таможни оформили на въезд и выезд 962 000 физических лиц. За аналогичный период 2018 года было оформлено на 100 000 меньше – 862 000 физических лиц.

В текущем году большая часть людей, выезжавших за границу, пришлась на долю Благовещенского таможенного поста – через него прошла 861 000 человек. На таможенном посту «Аэропорт Благовещенск» оформлено 62 000 человек, Якутском – 25 000 человек, Поярковском таможенном посту – 12 000 граждан.

Несмотря на рост пассажиропотока, отмечается незначительное изменение числа зарегистрированных правонарушений со стороны пассажиров. За 10 месяцев 2019 года Благовещенская таможня возбудила четыре уголовных дела и 416 дел об административных правонарушениях. За аналогичный период 2018 года было зарегистрировано пять уголовных дел и 403 дела об административных правонарушениях.

По словам заместителя начальника Благовещенской таможни Валерия Тихонова, в 2019 году уголовные дела возбуждались за попытки незаконного перемещения гражданами через таможенную границу необработанного золота, валюты, цифровой техники (смартфоны и ноутбуки), наркотических средств. К примеру, житель Благовещенска с помощью пассажиров организовал незаконный ввоз из Китая в Россию коммерческих партий цифровой техники под видом товаров для личного пользования. Он сделал это, чтобы сэкономить на таможенных платежах. За это мужчину привлекли к уголовной ответственности по части 1 статьи 194 УК РФ. Ему грозит серьезная ответственность – от крупного штрафа до лишения свободы.

Как отмечает пресс-служба Благовещенской таможни, основными предметами административных правонарушений в 2019 году стали алкоголь, бижутерия, сотовые телефоны, часы, косметика, одежда и обувь.