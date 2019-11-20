Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:54 5

Благовещенец хотел обмануть таможню с помощью «фонарей»

Благовещенец хотел обмануть таможню с помощью «фонарей»

За 10 месяцев с начала 2019 года в регионе деятельности Благовещенской таможни пассажиропоток увеличился на 10 %. Сотрудники таможни оформили на въезд и выезд 962 000 физических лиц. За аналогичный период 2018 года было оформлено на 100 000 меньше – 862 000 физических лиц.

В текущем году большая часть людей, выезжавших за границу, пришлась на долю Благовещенского таможенного поста – через него прошла 861 000 человек. На таможенном посту «Аэропорт Благовещенск» оформлено 62 000 человек, Якутском – 25 000 человек, Поярковском таможенном посту – 12 000 граждан.

Несмотря на рост пассажиропотока, отмечается незначительное изменение числа зарегистрированных правонарушений со стороны пассажиров. За 10 месяцев 2019 года Благовещенская таможня возбудила четыре уголовных дела и 416 дел об административных правонарушениях. За аналогичный период 2018 года было зарегистрировано пять уголовных дел и 403 дела об административных правонарушениях.

По словам заместителя начальника Благовещенской таможни Валерия Тихонова, в 2019 году уголовные дела возбуждались за попытки незаконного перемещения гражданами через таможенную границу необработанного золота, валюты, цифровой техники (смартфоны и ноутбуки), наркотических средств. К примеру, житель Благовещенска с помощью пассажиров организовал незаконный ввоз из Китая в Россию коммерческих партий цифровой техники под видом товаров для личного пользования. Он сделал это, чтобы сэкономить на таможенных платежах. За это мужчину привлекли к уголовной ответственности по части 1 статьи 194 УК РФ. Ему грозит серьезная ответственность – от крупного штрафа до лишения свободы.

Как отмечает пресс-служба Благовещенской таможни, основными предметами административных правонарушений в 2019 году стали алкоголь, бижутерия, сотовые телефоны, часы, косметика, одежда и обувь.

Просмотров всего: 1137

#закон #происшествия #таможня

распечатать


Происшествия 5

В Благовещенске против директора «Хуа-Син» возбудили уголовные дела
Происшествия 3

В Пензе в яму с кипятком упал автомобиль с людьми, они погибли (видео)
Происшествия 8

В центре Благовещенска грабители ранили женщину и потребовали у ее спутника ценности (видео)
Происшествия

В Белогорске осудили контрактников, изготовивших марихуану из дикорастущей конопли
Комментарии
Показать все (5) Обсудить на форуме
  • Лаконика

    Лаконика
    43 минуты назад



    житель Благовещенска с помощью пассажиров организовал незаконный ввоз из Китая в Россию коммерческих партий цифровой техники под видом товаров для личного пользования



    Невероятное преступление! Чтобы на нашей таможне да такому произойти...

  • V.M.

    V.M.
    38 минут назад



    Невероятное преступление! Чтобы на нашей таможне да такому произойти...



    Тоже удивилась. "Фонарями" пользуются все местные мелкие предприниматели с 1990-х,

    а тут вдруг такой облом...

  • OT

    OT
    23 минуты назад

    Любопытно вот к примеру я просто попрошу пассажира взять айфон и пройти с ним таможню как айфоном для личного пользования. Никаких сборов не требуется от пассажира. Спрашивается как таможня может изобличить сделку? Думаю только с помошью подставного пассажира или сам пассажир продаст о сговоре. Может докумен на покупку у всех айфонов одинаковый и это является пробелом и провалом для прохождения таможни.

  • Sergey_Korenev

    Sergey_Korenev
    15 минут назад

    OT

    Любопытно вот к примеру я просто попрошу пассажира взять айфон и пройти с ним таможню как айфоном для личного пользования. Никаких сборов не требуется от пассажира. Спрашивается как таможня может изобличить сделку? Думаю только с помошью подставного пассажира или сам пассажир продаст о сговоре. Может докумен на покупку у всех айфонов одинаковый и это является пробелом для прохождения таможни.



    Бесплатно можно везти товары для личного потребления на сумму 500 евро. Выше - с уплатой пошлины. Так что говорить об айфонах (во множественном числе) - уже нарушение таможенного законодательства. Тут и один-то ввозить надо с доплатой.

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    12 минут назад

    Как же так? Ведь какой-то таможенник может лишился ежедневного пособия и ему не хватит теперь денег на очередную машину из салона (сыночке подарить) или третью квартиру. А может нам просто рассказывают страшный сон таможенника.

Показать все (5) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь