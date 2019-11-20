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Благовещенцы жалуются на проблемы с отоплением и горячей водой

Благовещенцы жалуются на проблемы с отоплением и горячей водой
Фото: pixabay.com

20 ноября в редакцию ИА «Амур.инфо» поступило несколько жалоб от жителей Благовещенска. Люди сообщали о проблемах с отоплением и горячим водоснабжением в их домах. Информацию прокомментировали в пресс-службе «Амурских коммунальных систем».

Агентству пояснили, что в районе пересечения улиц Чайковского и Красноармейской в нескольких многоквартирных домах снизился температурный режим. Причина – в сбое гидравлического режима на теплотрассе.

«Явление возникло из-за подключения к коммунальным сетям в указанном районе новых многоквартирных домов, вкупе с самовольной установкой управляющими компаниями насосного оборудования, характеристики которого не соответствуют проектам, заявленным в "Амурских коммунальных системах"», – сообщили в пресс-службе.

Чтобы исправить ситуацию, специалисты провели работы по подключению дополнительных насосов и агрегатов. Ведется регулировка систем. На данный момент температура снижена в семи многоквартирных домах.

Планируется, что ситуация нормализуется в ближайшие часы.

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#ЖКХ

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Комментарии
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  • Petta

    Petta
    1 час назад

    На Воронкова 4/2 снова воду нужно долго сливать. А ведь делали. Потом трубу прорвало, все затопило и опять та же проблема.

  • Gorojanka

    Gorojanka
    38 минут назад

    А насосы самовольно что прям вот только сегодня подключили?

  • Ruslan1988

    Ruslan1988
    43 секунды назад

    В Китай будут продавать очень малую долю продукции. А вот в России из производителей тех же пластиковых труб, очередь за сырьем для пластика. Поэтому очень нужный завод

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