Благовещенцы жалуются на проблемы с отоплением и горячей водой

20 ноября в редакцию ИА «Амур.инфо» поступило несколько жалоб от жителей Благовещенска. Люди сообщали о проблемах с отоплением и горячим водоснабжением в их домах. Информацию прокомментировали в пресс-службе «Амурских коммунальных систем».

Агентству пояснили, что в районе пересечения улиц Чайковского и Красноармейской в нескольких многоквартирных домах снизился температурный режим. Причина – в сбое гидравлического режима на теплотрассе.

«Явление возникло из-за подключения к коммунальным сетям в указанном районе новых многоквартирных домов, вкупе с самовольной установкой управляющими компаниями насосного оборудования, характеристики которого не соответствуют проектам, заявленным в "Амурских коммунальных системах"», – сообщили в пресс-службе.

Чтобы исправить ситуацию, специалисты провели работы по подключению дополнительных насосов и агрегатов. Ведется регулировка систем. На данный момент температура снижена в семи многоквартирных домах.

Планируется, что ситуация нормализуется в ближайшие часы.