В Благовещенске против директора «Хуа-Син» возбудили уголовные дела

В областном центре Приамурья в отношении генерального директора компании ООО «Хуа-Син» возбуждены три уголовных дела. Они связаны с проблемами, возникшими у компании из-за долевого строительства.

Как сообщает управление Федеральной службы судебных приставов, супружеская пара участвовала в долевом строительстве ООО «Хуа-Син» и из-за действий компании понесла убытки. Дольщики обратились в суд с тремя исковыми заявлениями о возмещении убытков на общую сумму свыше 440 000 рублей. Благовещенский городской суд удовлетворил иски. Исполнительные документы поступили в службу судебных приставов.

Были возбуждены исполнительные производства, позже присоединенные к сводному, которое ведется в специализированном отделе судебных приставов по исполнению особо важных исполнительных документов УФССП России по Амурской области.

Женщину-руководителя организации предупредили об уголовной ответственности, предусмотренной статьей 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта». За неисполнения решения суда она неоднократно привлекалась к административной ответственности, но задолженность так и не погашала. В связи с этим супруги подали заявление о привлечении генерального директора ООО «Хуа-Син» к уголовной ответственности в рамках статьи, предусмотренной частью 2 статьи 315 УК РФ «Злостное неисполнение представителем власти, государственным служащим, муниципальным служащим, а также служащим государственного или муниципального учреждения, коммерческой или иной организации вступивших в законную силу приговора суда, решения суда или иного судебного акта, а равно воспрепятствование их исполнению».

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в мае текущего года в офисе строительной компании ООО «Хуа-Син» прошли обыски. Компания должна была передавать 50 % доходов в пользу дольщиков за просроченную на год сдачу квартир. Однако этого сделано не было.

В ходе рассмотрения материалов доследственной проверки о привлечении руководителя организации к уголовной ответственности было установлено, что руководитель организации-должника неоднократно, имея возможность исполнить решения суда и рассчитаться с дольщиками, направила деньги на другие цели. Таким образом, умышленно и злостно уклоняясь от исполнения судебных решений, совершила деяние, подпадающее под действие часть 2 статьи 315 УК РФ.

В связи с наличием в действиях руководителя организации признаков преступления, предусмотренного данной статьей, дознаватель отдела УФССП возбудил три уголовных дела в отношении генерального директора ООО «Хуа-Син». После завершения расследования уголовное дело направят в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.