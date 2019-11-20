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20ноября
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сегодня, 13:25 5

В Благовещенске против директора «Хуа-Син» возбудили уголовные дела

В Благовещенске против директора «Хуа-Син» возбудили уголовные дела
Фото: amur.info

В областном центре Приамурья в отношении генерального директора компании ООО «Хуа-Син» возбуждены три уголовных дела. Они связаны с проблемами, возникшими у компании из-за долевого строительства.

Как сообщает управление Федеральной службы судебных приставов, супружеская пара участвовала в долевом строительстве ООО «Хуа-Син» и из-за действий компании понесла убытки. Дольщики обратились в суд с тремя исковыми заявлениями о возмещении убытков на общую сумму свыше 440 000 рублей. Благовещенский городской суд удовлетворил иски. Исполнительные документы поступили в службу судебных приставов.

Были возбуждены исполнительные производства, позже присоединенные к сводному, которое ведется в специализированном отделе судебных приставов по исполнению особо важных исполнительных документов УФССП России по Амурской области.

Женщину-руководителя организации предупредили об уголовной ответственности, предусмотренной статьей 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта». За неисполнения решения суда она неоднократно привлекалась к административной ответственности, но задолженность так и не погашала. В связи с этим супруги подали заявление о привлечении генерального директора ООО «Хуа-Син» к уголовной ответственности в рамках статьи, предусмотренной частью 2 статьи 315 УК РФ «Злостное неисполнение представителем власти, государственным служащим, муниципальным служащим, а также служащим государственного или муниципального учреждения, коммерческой или иной организации вступивших в законную силу приговора суда, решения суда или иного судебного акта, а равно воспрепятствование их исполнению».

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в мае текущего года в офисе строительной компании ООО «Хуа-Син» прошли обыски. Компания должна была передавать 50 % доходов в пользу дольщиков за просроченную на год сдачу квартир. Однако этого сделано не было.

В ходе рассмотрения материалов доследственной проверки о привлечении руководителя организации к уголовной ответственности было установлено, что руководитель организации-должника неоднократно, имея возможность исполнить решения суда и рассчитаться с дольщиками, направила деньги на другие цели. Таким образом, умышленно и злостно уклоняясь от исполнения судебных решений, совершила деяние, подпадающее под действие часть 2 статьи 315 УК РФ.

В связи с наличием в действиях руководителя организации признаков преступления, предусмотренного данной статьей, дознаватель отдела УФССП возбудил три уголовных дела в отношении генерального директора ООО «Хуа-Син». После завершения расследования уголовное дело направят в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

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#закон #происшествия #суды

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Комментарии
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  • S kak $

    S kak $
    1 час назад

    ЛиЛихуа, ну как же так!

  • S kak $

    S kak $
    1 час назад

    ЛиЛихуа, ну как же так!

  • kabanishka

    kabanishka
    1 час назад

    Новости у вас какие-то недостоверные. У приставов дел по этому Хуа-Син - сотни, заявления на возбуждение уголовного дела написали десятки человек, для отвода глаз создается иллюзия действий, а по факту - конь не валяется...

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    1 час назад

    Ну , знаете ли .....

    Обманутые дольщики ни в чём не виноваты .

    Губернатор обязан предоставить им новенькие квартиры , либо денежные компенсации в размере 200% (с учётом издержек и просрочек) , и погрозить пальчиком недобросовестным застройщикам .

    "Если вы не отзовётесь , мы напишем ..... " (с)

  • foxik62

    foxik62
    2 минуты назад

    Опять не поделилась?

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