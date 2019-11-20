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20ноября
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сегодня, 12:47 3

Имущественный налог для малого и среднего амурского бизнеса останется минимальным

Имущественный налог для малого и среднего амурского бизнеса останется минимальным
Фото: Амур.инфо

Сниженная налоговая нагрузка на амурский бизнес будет продлена на весь 2020 год. Это стало возможным благодаря закону Амурской области, который был принят в октябре. Он предусматривает установление ставки по налогу на имущество организаций в размере 1 %.

Пониженная ставка применяется в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как кадастровая стоимость. В эту категорию включены помещения торговых центров, административно-деловых зданий, а также нежилые помещения, которые предусмотрены (фактически используются) для размещения офисов, торговых объектов, объектов общественного питания, бытового обслуживания и прочего.

Действующая редакция закона предусматривала с 2020 года ставку в 2 %. Областным законодательством предпринимателям с 2017 по 2020 годы был установлен так называемый переходный период. В течение этого времени представители бизнес-сообщества, не согласные с кадастровой оценкой своего имущества, проводили работу по его переоценке. При этом отдельные предприниматели эту работу не завершили, сообщает пресс-служба министерства экономического развития и внешних связей Амурской области.

«Этот фактор, а также недопущение резкого роста налоговой нагрузки на организации и предпринимателей явились основанием для установления ставки по налогу на имущество организаций в 2020 году в размере 1 %», – сказала первый заместитель министра экономического развития и внешних связей области Оксана Кукшенева.

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#бизнес #налоги

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Комментарии
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  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    2 часа назад

    Хорошая новость !

  • ay

    ay
    1 час назад

    Виталий Злочевский

    Хорошая новость !



    А разжевать? Вон Альтер когда умничает, то он хоть какие-то доводы приводит. А вопль Злочевского: "Хорошая новость!" - не стоит ни-че-го. Ну, может что и капает из бюджета, за сам факт возгласа в энторнете.

  • КП

    КП
    43 минуты назад

    Виталий ЗлочевскийХорошая новость !


    Минфин поставил налоговой задачу за оставшиеся полтора месяца этого года дособрать н-ную сумму. А как они будут собирать? Вот так, заморозят счет, выставят сумму сопоставимую с годовым оборотом фирмы, а вы сами придумывайте по каким статьям вы должны заплатить налоговой.

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