Имущественный налог для малого и среднего амурского бизнеса останется минимальным

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Сниженная налоговая нагрузка на амурский бизнес будет продлена на весь 2020 год. Это стало возможным благодаря закону Амурской области, который был принят в октябре. Он предусматривает установление ставки по налогу на имущество организаций в размере 1 %.

Пониженная ставка применяется в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как кадастровая стоимость. В эту категорию включены помещения торговых центров, административно-деловых зданий, а также нежилые помещения, которые предусмотрены (фактически используются) для размещения офисов, торговых объектов, объектов общественного питания, бытового обслуживания и прочего.

Действующая редакция закона предусматривала с 2020 года ставку в 2 %. Областным законодательством предпринимателям с 2017 по 2020 годы был установлен так называемый переходный период. В течение этого времени представители бизнес-сообщества, не согласные с кадастровой оценкой своего имущества, проводили работу по его переоценке. При этом отдельные предприниматели эту работу не завершили, сообщает пресс-служба министерства экономического развития и внешних связей Амурской области.

«Этот фактор, а также недопущение резкого роста налоговой нагрузки на организации и предпринимателей явились основанием для установления ставки по налогу на имущество организаций в 2020 году в размере 1 %», – сказала первый заместитель министра экономического развития и внешних связей области Оксана Кукшенева.