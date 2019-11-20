В ледовом городке Свободного поселятся Щелкунчик и Крысиный король

20 ноября были подведены итоги аукциона по строительству ледового городка на центральной площади Свободного. Подрядчику в срок до 25 декабря предстоит воплотить в жизнь проект дизайнера Татьяны Растегай. Поскольку грядет Год металлической крысы, тематика городка – соответствующая.

На площади появятся ледовые фигуры Щелкунчика, Крысиного короля, девочки и принца и просто праздничные формы. Всего на главной площади установят 14 ледовых скульптурных композиций. Главные герои праздника – Дед Мороз и Снегурочка – тоже будут в этом году изо льда, сообщает в Инстаграме пресс-служба администрации населенного пункта.

Кроме того, в городке будут размещены снежные и светодиодные фигуры. Глава города Владимир Константинов рекомендовал обратить особое внимание на освещение, поэтому праздничной иллюминации по сравнению с предыдущими годами будет значительно больше.

По проекту площадь разобьют на три зоны – центральную, зону активного отдыха и площадку для детей младшего возраста. Известно, что, помимо снежно-ледовых фигурных горок, будет и деревянная. Предусмотрен также лабиринт и каток – со светодиодной подсветкой.

Главный символ Нового года – праздничную елку – обнесут в этом году ледовым ограждением.