В амурском правительстве рассказали, что нужно сделать для снижения смертности
На заседании правительства Амурской области обсудили стратегию снижения смертности населения региона. Министр областного здравоохранения Евгения Жарновникова отметила, что сохранение здоровья, продолжительность жизни – вопросы, решение которых требует консолидированных действий органов власти. Она представила предложения по межведомственному взаимодействию в рамках решения задач по снижению смертности.
«Острый вопрос для первичного звена здравоохранения – это дефицит кадров. Здесь наряду с комплексным развитием медицинского образования нужны меры, которые дадут быстрый результат, быстрый эффект. В связи с этим сняты возрастные ограничения для участников программы «Земский доктор». Однако остается проблемным вопросом обеспечение жильем медицинских работников, трудоустройство супругов, предоставление мест в детских садах, направление специалистов на целевое обучение (гарантированное жилье и место работы). Не менее значимо и содействие глав в части подвоза населения для проведения скрининговых методов исследований (флюорография, маммография), а также проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров. Наша задача – параллельно со снижением смертности добиться увеличения продолжительности жизни, решающий фактор в этом – профилактика», – сказала Евгения Жарновникова.
К 2024 году охват профилактическими осмотрами и диспансеризацией в Амурской области должен составить 70 % пожилых людей и не менее 90 % пенсионеров, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Губернатор области Василий Орлов дал минздраву поручение проанализировать опыт и подготовить детальную информацию о лучших практиках, существующих в муниципалитетах в части привлечения кадров и содействия массовым мероприятиям по диагностике населения.
«Муниципальные образования, которые имеют наиболее эффективный опыт в социальной поддержке врачей, в работе по проекту "Онкопатруль", по диспансеризации – я имею в виду охват населения, оповещение, подвоз – должны поделиться этим опытом с другими территориями. Если уже есть хорошие примеры, их нужно распространять, масштабировать», – сказал глава региона.
В структуре смертности за январь-сентябрь 2019 года среди причин на первом месте остаются случаи смерти от болезней системы кровообращения, на втором – от онкологических заболеваний, на третьем – от внешних причин. Смертность от болезней эндокринной системы снижена на 10,5 %, (в том числе от сахарного диабета – на 12,7 %), отметила Евгения Жарновника.
Просмотров всего: 1
#здоровье #медицина #областная власть