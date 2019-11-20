В Пензе в яму с кипятком упал автомобиль с людьми, они погибли (видео)

Во вторник, 19 ноября, в Пензе произошло шокирующее ЧП. Возле одного из магазинов в результате обвала грунта и асфальтового покрытия машина «лада ларгус» провалилась в яму с кипятком. В автомобиле было двое людей, они погибли на месте.

Местным отделом следственного управления было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам», сообщает следственное управление по Пензенской области.

Момент трагедии попал на камеру видеонаблюдения. Кадры опубликовал следственный комитет РФ.

На них видно, как из уже образовавшейся ямы идет густой пар. Сначала близко от нее проезжает один автомобиль, а через несколько мгновений проезжает «Лада», проваливается, переворачивается на крышу, и тут же снизу начинают бить струи кипятка.

В ресурсоснабжающей организации «Т-Плюс» уверяют, что незадолго до трагедии на участке теплотрассы проходили гидравлические испытания – специалисты не выявили дефектов, пишет «Газета.ру».

У одного из погибших осталось трое детей – взрослая дочь, а также сын-третьеклассник и первоклассница дочь. Об этом в интервью «Первому каналу» рассказал коллега погибшего.