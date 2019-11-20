В центре Благовещенска грабители ранили женщину и потребовали у ее спутника ценности (видео)

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Ночью 16 ноября на улице Ленина в Благовещенске совершено разбойное нападение. К мужчине и женщине, которые возвращались домой из кафе, подошли двое. Один из них ранил женщину острым предметом и потребовали у ее спутника ценные вещи.

Злоумышленники отобрали банковскую карту, сотовый телефон стоимостью более 10 000 рублей и скрылись. Потерпевшие обратились в полицию. По факту разбоя следователем МО МВД России «Благовещенский» возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ. К установлению лиц, причастных к преступлению, подключились сыщики управления уголовного розыска УМВД.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские обнаружили и изъяли похищенный телефон, который злоумышленники успели сбыть. В дальнейшем установили квартиру, где могли находиться причастные к разбою граждане.

По имеющейся информации, подозреваемые могли оказать вооруженное сопротивление, поэтому к задержанию полицейские привлекли сотрудников СОБР управления Росгвардии. В квартире оказался один из подозреваемых – ранее неоднократно судимый житель Благовещенска 1977 года рождения. Он был доставлен в отдел внутренних дел. Второго соучастника задержали через несколько часов. Им оказался 32-летний житель Приамурья, также неоднократно судимый.

Фигуранты уголовного дела находятся в изоляторе временного содержания. Сотрудники полиции проверяют их на причастность к другим преступлениям. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба амурского УМВД.