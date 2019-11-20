Ирина Шейк стала самой сексуальной россиянкой по версии журнала Maxim
Модель и актриса Ирина Шейк стала самой сексуальной женщиной России по версии мужского журнала Maxim. Девушка возглавляет список уже во второй раз.
На втором месте оказалась актриса Любовь Аксёнова, а на третьем — певица Ольга Серябкина.
Журнал Maxim ежегодно публикует 100 самых сексуальных россиянок. Многие знаменитости появляются там ежегодно.
В этом году на втором месте оказалась актриса Любовь Аксёнова, а на третьем – певица Ольга Серябкина.
Следом расположились модель Виктория Одинцова, а на пятом актриса Яна Кошкина. Шестое место рейтинга заняла Елена Темникова, Вера Брежнева оказалась на седьмом месте. В десятку также вошли актриса Юлия Франц и певица Екатерина Кищук.
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