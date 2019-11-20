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20ноября
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сегодня, 11:27 0

Ирина Шейк стала самой сексуальной россиянкой по версии журнала Maxim

Ирина Шейк стала самой сексуальной россиянкой по версии журнала Maxim
Фото: instagram.com/irinashayk/?hl=ru

Модель и актриса Ирина Шейк стала самой сексуальной женщиной России по версии мужского журнала Maxim. Девушка возглавляет список уже во второй раз.

На втором месте оказалась актриса Любовь Аксёнова, а на третьем — певица Ольга Серябкина.

Журнал Maxim ежегодно публикует 100 самых сексуальных россиянок. Многие знаменитости появляются там ежегодно.

В этом году на втором месте оказалась актриса Любовь Аксёнова, а на третьем – певица Ольга Серябкина.

Следом расположились модель Виктория Одинцова, а на пятом актриса Яна Кошкина. Шестое место рейтинга заняла Елена Темникова, Вера Брежнева оказалась на седьмом месте. В десятку также вошли актриса Юлия Франц и певица Екатерина Кищук.

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#конкурсы #шоу-бизнес

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