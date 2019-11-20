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20ноября
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В Белогорске осудили контрактников, изготовивших марихуану из дикорастущей конопли

В Белогорске осудили контрактников, изготовивших марихуану из дикорастущей конопли
Фото: pixabay.com

В Белогорске суд вынес приговор двум военнослужащим по контракту. Их признали виновными в приобретении и хранении наркотиков.

Речь о двух рядовых из войсковой части села Екатеринославка Октябрьского района. Установлено, что 10 июля 2019 года они изготовили марихуану общей массой 91 грамм из дикорастущей конопли. Наркотик предназначался для личного употребления, цели сбыть его не было. В тот же день «дурь» изъяли полицейские.

Белогорский гарнизонный военный суд приговорил контрактников к лишению свободы в колонии-поселении. Там они проведут 9 месяцев, сообщает военный следственный отдел СКР по Благовещенскому гарнизону.

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#Белогорск #военные #происшествия #суды

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