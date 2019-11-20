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Одного из пострадавших при стрельбе в амурском колледже выписали из больницы

Одного из пострадавших при стрельбе в амурском колледже выписали из больницы

18 ноября одного из пострадавших при стрельбе в Амурском колледже строительства и ЖКХ выписали из больницы. Парень находится в удовлетворительном состоянии, он направлен на амбулаторное лечение.

О состоянии здоровья молодых людей сообщает пресс-служба амурского минздрава. Как пояснили в Амурской областной детской клинической больнице, другой пациент переведен из реанимации в отделение. 17-летний парень получает необходимое лечение. Его состояние средней степени тяжести.

Состояние 20-летнего пациента, который находится в Благовещенской городской клинической больнице, оценивают как тяжелое.

«Пациент находится в отделении, состояние мы пока оцениваем как тяжелое, стабильное, с положительной динамикой. На сегодняшний день осложнений нет. Однако период возможных осложнений, характерных для полученных травм, пока не миновал. Пациент активен, пытается вставать. Он под постоянным наблюдением врачей, проводятся контрольные исследования, в том числе высокотехнологичные. Получает всю необходимую медицинскую помощь», – сообщил и. о. заместителя главврача по хирургии Петр Иванощук.

Трагедия в колледже разыгралась 14 ноября. 19-летний студент Даниил Засорин устроил стрельбу, в результате – один человек погиб, трое получили ранения, сам стрелок покончил с собой.

Трое студентов с огнестрельными ранениями с места происшествия были доставлены в медицинские учреждения города Благовещенска бригадами скорой помощи. Все они в тот же день были экстренно прооперированы.

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#здоровье #стрельба в колледже

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    17 минут назад

    пусть ищет адвоката, думаю всех потянут на допрос

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